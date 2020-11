Life

Κάτια Δανδουλάκη: στις “Άγριες Μέλισσες” υπάρχουν σκηνές που δεν μπορούν να γυριστούν ξανά (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δείτε αποκλειστικό απόσπασμα από το επεισόδιο της Τετάρτης και μάθετε πρώτοι πως και πότε η Ελένη θα βρεθεί εκτός φυλακής, αλλά και τα σχέδια του Βόσκαρη για το… Διαφάνι!