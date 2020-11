Κοινωνία

Κορονοϊός: Περιορισμός της κυκλοφορίας από τις 9 το βράδυ

Έκτακτα μέτρα για την αναχαίτιση της επέλασης του φονικού ιού. “Ασφυξία” στις ΜΕΘ από την ραγδαία αύξηση των διασωληνωμένων.

Αυστηροποίηση των περιοριστικών μέτρων για τις μετακινήσεις των πολιτών, με στόχο τον περιορισμό της διασποράς του κορονοϊού, ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς, σε έκτακτη ενημέρωση το απόγευμα της Τετάρτης.

Ειδικότερα, από την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου τίθεται σε όλη την επικράτεια, από τις 9 το βράδυ έως τις 5 το πρωί, περιορισμός των μετακινήσεων στις απολύτως αναγκαίες. Δηλαδή, αυστηρά και μόνο για λόγους εργασίας, υγείας και συνοδείας των κατοικίδιων ζώων κάθε νοικοκυριού και σε κοντινή απόσταση από την κατοικία.

Σημειώνεται ότι για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, εξακολουθεί να απαιτείται η αποστολή SMS προς το 13033, καθώς και η βεβαίωση εργαζομένου σε περίπτωση μετακίνησης για λόγους εργασίας.

Σε ό,τι αφορά την ατομική άθληση, ο κ. Χαρδαλιάς διευκρίνισε ότι αυτή δεν αφορά στην προπόνηση στο πλαίσιο των αθλητικών σωματείων, αλλά αυστηρά και μόνο στην ατομική άθληση σε συνθέσεις έως τρία άτομα και με ισχυρή σύσταση αυτή να πραγματοποιείται κατά προτίμηση κοντά στην οικία των πολιτών.

Επανέλαβε πως το κυνήγι και το ψάρεμα δεν επιτρέπονται.

Όσον αφορά στην τηλεργασία, ανακοίνωσε πως κάθε οργανισμός του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα υποχρεούται από την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου να διαθέτει ανά πάσα στιγμή έκθεση που να τεκμηριώνει τη λειτουργία με το απολύτως αναγκαίο προσωπικό και τους εργαζομένους που έχουν τεθεί σε καθεστώς τηλεργασίας.

Ενθάρρυνε και συνέστησε και τους τηλεοπτικούς σταθμούς να προσαρμοστούν στα συγκεκριμένα κριτήρια, μειώνοντας στο απολύτως απαραίτητο αριθμό τους παρουσιαστές εκπομπών και τους προσκεκλημένους που βρίσκονται στο στούντιο.

Ο κ. Χαρδαλιάς χαρακτήρισε κρίσιμες τις επόμενες εβδομάδες, αναγνωρίζοντας την κόπωση των πολιτών. Ωστόσο, συμπλήρωσε πως βρισκόμαστε σε ένα κομβικό σημείο της πανδημίας και με τον περιορισμό των μετακινήσεων, περιορίζουμε τη μεταφορά και τη διάδοση του ιού.

Υπενθυμίζεται πως λίγα λεπτά πριν από την έκτακτη ενημέρωση από τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, είχε ανακοινωθεί από τον ΕΟΔΥ νέο ρεκόρ θανάτων και ακόμη 2.752 νέα κρούσματα κορονοϊού στην Ελλάδα.