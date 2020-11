Κοινωνία

Φωτιά σε πλοίο στην Ελαφόνησο

Φορτηγό πλοίο με επιβαίνοντες. Άμεση κινητοποιηση πυροσβεστικού πλοιαρίου.

(φωτογραφία αρχείου)

Φορτηγό πλοίο στο οποίο εκδηλώθηκε πυρκαγιά, υπό αδιευκρίνιστη αιτία, ένα ναυτικό μίλι βόρεια της Ελαφονήσου, εγκαταλείφθηκε από το πλήρωμά του, ενώ στην περιοχή σπεύδουν ένα πλωτό του λιμενικού, ένα ρυμουλκό και το πυροσβεστικό πλοιάριο "Πούλιος".

Στο πλοίο που ήταν άφορτο, επέβαιναν 14 μέλη πλήρωμα όλοι αλλοδαποί, οι οποίοι παρελήφθησαν από λάντζα και είναι όλοι καλά στην υγεία τους.

Το πλοίο είχε αναχωρήσει από Λιβύη με προορισμό την Τουρκία.

Η φωτιά που είναι σε εξέλιξη, ξεκίνησε από το χώρο όπου διαμένει το πλήρωμα και αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη.