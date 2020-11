Κοινωνία

Διασύνδεση της Βάσης Δεδομένων για ζώα συντροφιάς με την ΕΛ.ΑΣ.

Σε συνέχεια της μετατροπής του αδικήματος του βασανισμού ζώων σε κακούργημα, η διασύνδεση των στοιχείων ιδιοκτητών με την ΕΛ.ΑΣ. αποτελεί σημαντικό εργαλείο προστασία τους.

Ένα σημαντικό εργαλείο στην αντιμετώπιση του φαινομένου εγκατάλειψης, κακοποίησης και βασανισμού των ζώων συντροφιάς δίνει στην Ελληνική Αστυνομία η διασύνδεση της Βάσης Δεδομένων Ζώων Συντροφιάς του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με το πληροφοριακό σύστημα της ΕΛ.ΑΣ (webservice).

Μέσω αυτής της απόφασης του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μάκη Βορίδη, η Ελληνική Αστυνομία θα μπορεί να αντλεί τα απαραίτητα στοιχεία από τη βάση δεδομένων του υπουργείου που σχετίζονται με τους κατόχους των ιδιοκτητών ζώων συντροφιάς.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΥΠΑΑΤ, η ταυτοποίηση του ιδιοκτήτη είναι πλέον δυνατή μέσω αναζήτησης:

Του αριθμού ταυτότητας, του αριθμού διαβατηρίου ή του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου

Του επώνυμου, του ονόματος και του έτους γέννησης του ιδιοκτήτη

Του αριθμού microchip του ζώου συντροφιάς

Όπως υπογράμμισε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σε δήλωσή του το υπουργείο θα συνεχίσει την αδιάκοπη προσπάθεια που καταβάλλει για τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου νομικού πλαισίου, αντάξιου των ευρωπαϊκών προτύπων, με το οποίο θα διασφαλιστεί η προστασία και η ευζωία των ζώων συντροφιάς στην πατρίδα μας.

Η εν λόγω απόφαση έρχεται σε συνέχεια της μετατροπής του αδικήματος βασανισμού των ζώων σε κακούργημα με την ψήφιση της σχετικής τροπολογίας στη Βουλή.

Τέλος, όπως γνωστοποιήθηκε την Τετάρτη, 18 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί συνάντηση του Μ. Βορίδη με τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Βασίλη Πλειώτα για την εφαρμογή των διατάξεων προστασίας των ζώων.