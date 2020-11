Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: το Νοσοκομείο Λάρισας απαντά για την “αδυναμία εφημερίας”

Τι αναφέρει η Διοίκηση του Νοσοκομείου για τις κλίνες που διαθέτει, την “μάχη” του προσωπικού, λόγω των αυξημένων αναγκών και τα δημοσιεύματα.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε το θεραπευτήριο αναφέρεται «Σε απάντηση δημοσιευμάτων σχετικά με την αντοχή του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας στα πλαίσια της εφημερίας, ξεκαθαρίζονται τα εξής:

Το Ιατρικό, Νοσηλευτικό και λοιπό Προσωπικό καθόλη την εξέλιξη του δεύτερου κύματος της πανδημίας, με ιδιαίτερη αυταπάρνηση, αλτρουισμό και πλήρη ομοψυχία, έχει αντιμετωπίσει από την πρώτη στιγμή την αυξημένη κίνηση περιστατικών .

Η δυναμικότητα του ΓΝΛ ανέρχεται αυτή τη στιγμή σε 46 κλίνες για θετικά περιστατικά Covid-19, 16 για ύποπτα, ενώ οι κλίνες ΜΕΘ-COVID για το Νοσοκομείο μας έχουν φτάσει στις 20.

Η θεαματική αύξηση του αριθμού των κλινών COVID-19 του Νοσοκομείου μας με την συνεχή και επιτυχημένη αντιμετώπιση των απαιτήσεων σε νοσηλεία, μάς οδηγεί στην πλήρη αμφισβήτηση των δημοσιευμάτων που αναφέρουν αδυναμία εφημερίας από το ΓΝΛ.

Η προσπάθεια από το Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, υπό την καθοδήγηση του Υπουργείου Υγείας και της 5ης ΥΠΕ συνεχίζεται και τέτοιου είδους δημοσιεύματα δεν συμβάλλουν στον αγώνα όλων για τη θωράκιση της πόλης και της ευρύτερης περιοχής απέναντι στην COVID-19».