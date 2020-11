Οικονομία

Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας από τον ΟΠΑΠ: 10 νέες εταιρείες στο OPAP Forward

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ανάπτυξη, αύξηση τζίρου και νέες θέσεις εργασίας σε 49 εταιρείες των τριών πρώτων κύκλων.

Ο ΟΠΑΠ, πιστός στη στρατηγική του να δημιουργεί αξία για την ελληνική κοινωνία και την οικονομία, συνεχίζει για τέταρτη χρονιά το πρόγραμμα ΟΠΑΠ Forward, το οποίο ενισχύει τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και την απασχόληση.

Εφέτος, το πρόγραμμα υποδέχεται δέκα νέες αναπτυσσόμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις από παραγωγικούς και εξωστρεφείς κλάδους της ελληνικής οικονομίας, οι οποίες κατόρθωσαν να επιδείξουν προσαρμοστικότητα και δυναμισμό στα νέα δεδομένα που δημιούργησε η πανδημία του Covid-19.

Πρόκειται για τις εταιρείες: Vitex, Condito, Anna Maria Mazaraki, Viozokat, Palaplast, Vicko, Lariplast, Valis, Kalos και Nickan.

(Οι 10 νέες εταιρείες του προγράμματος ΟΠΑΠ Forward)

Αυτές οι δέκα μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα παρακολουθήσουν στον τέταρτο κύκλο του ΟΠΑΠ Forward και θα λάβουν πολύτιμη τεχνογνωσία και καθοδήγηση για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της εποχής, να αναπτυχθούν, να αυξήσουν τον κύκλο εργασιών τους και να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας.

Το πρόγραμμα, το οποίο υλοποιείται σε συνεργασία με τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Endeavor Greece, έχει βοηθήσει ήδη 49 εταιρείες να εξελιχθούν και έχει δημιουργήσει νέες προοπτικές για την ελληνική αγορά.

Ο Acting CEO του ΟΠΑΠ, κ. Γιαν Κάρας, δήλωσε: «Το ΟΠΑΠ Forward ξεκίνησε το 2016 και σήμερα είναι κάτι περισσότερο από ένα πρόγραμμα επιχειρηματικότητας. Είναι μια μεγάλη οικογένεια 49 επιτυχημένων μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Στον ΟΠΑΠ, είμαστε πραγματικά υπερήφανοι για τα αποτελέσματά του προγράμματος, καθώς κάθε εταιρεία έχει καταφέρει να δημιουργήσει το δικό της success story. Μέσα από στρατηγική καθοδήγηση, συμβουλευτικές συναντήσεις με ειδικούς, εκπαιδευτικά σεμινάρια και επαφές με εταιρείες και επενδυτές του εξωτερικού, οι συμμετέχουσες εταιρείες κατάφεραν να ενισχύσουν τη θέση τους στην εγχώρια και τη διεθνή αγορά, να αυξήσουν τον τζίρο τους και το εργατικό δυναμικό τους».

(Ο Acting CEO του ΟΠΑΠ, Γιαν Κάρας)

Ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΠΑΠ, κ. Οδυσσέας Χριστοφόρου, τόνισε: «Το ΟΠΑΠ Forward είναι σήμερα το μεγαλύτερο πρόγραμμα υποστήριξης μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Στον ΟΠΑΠ, έχουμε επενδύσει σε αυτό, διότι βοηθά τις επιχειρήσεις να αναπτυχθούν και να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας, συμβάλλοντας έτσι στην τόνωση της απασχόλησης στην Ελλάδα. Από το 2016 μέχρι σήμερα, οι εταιρείες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα έχουν αυξήσει τον κύκλο εργασιών τους κατά 112 εκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα, έχουν δημιουργήσει 1.590 νέες θέσεις εργασίας και υποστηρίζουν 10.700 νέες έμμεσες θέσεις εργασίας».

(Ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΠΑΠ, Οδυσσέας Χριστοφόρου)

Η Διευθύντρια Εταιρικής Υπευθυνότητας και Δημοσίων Σχέσεων του ΟΠΑΠ, κα Γεωργία Λασανιάνου, σημείωσε: «Αποστολή του προγράμματος που υλοποιούμε σε συνεργασία με την Endeavor Greece είναι η ολοκληρωμένη υποστήριξη αναπτυσσόμενων μικρομεσαίων επιχειρήσεων, δηλαδή τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας, και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Είμαστε πολύ υπερήφανοι για τα αποτελέσματα του προγράμματος μέχρι στιγμής, αλλά και για το δυναμικό μείγμα των επιχειρήσεων που συμμετέχουν. Είναι εταιρείες με σημαντικό πολλαπλασιαστικό αντίκτυπο για την οικονομία και την κοινωνία, που μπορούν να δημιουργήσουν έναν αξιοσημείωτο αριθμό θέσεων εργασίας και να λειτουργήσουν ως πρότυπα και πηγή έμπνευσης για άλλους».

(Η Διευθύντρια Εταιρικής Υπευθυνότητας και Δημοσίων Σχέσεων ΟΠΑΠ, Γεωργία Λασανιάνου)

Από την πλευρά της, η Πρόεδρος Δ.Σ. της Endeavor Greece, κα Κωστάντζα Σμπώκου-Κωνσταντακοπούλου, υπογράμμισε: «Το πρόγραμμα ΟΠΑΠ Forward είναι σήμερα το μεγαλύτερο πρόγραμμα για την στήριξη της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας και της εργασίας στην Ελλάδα. Ειδικά στις ιδιαιτέρες συνθήκες που διανύουμε, η σύσφιξη των δεσμών της επιχειρηματικής κοινότητας που επιτυγχάνεται σε προγράμματα στήριξης, είναι απαραίτητη».

Ολοκληρωμένη υποστήριξη και καθοδήγηση

Η υποστήριξη που παρέχει το πρόγραμμα ΟΠΑΠ Forward στις συμμετέχουσες επιχειρήσεις περιλαμβάνει:

Ολοκληρωμένη καθοδήγηση μέσω ενός δικτύου επιτυχημένων επιχειρηματιών και υψηλόβαθμων στελεχών της αγοράς

Εκπαιδευτικά σεμινάρια σε τομείς όπως η στρατηγική, η διαχείριση οικονομικών και ανθρώπινου δυναμικού, το marketing και οι πωλήσεις, το branding και η επικοινωνία

σε τομείς όπως η στρατηγική, η διαχείριση οικονομικών και ανθρώπινου δυναμικού, το marketing και οι πωλήσεις, το branding και η επικοινωνία Πρόσβαση σε χρηματοδοτικά εργαλεία σε συνεργασία με την Εθνική Τράπεζα

σε συνεργασία με την Εθνική Τράπεζα Πρόσβαση σε διεθνείς αγορές

Δράσεις δικτύωσης τόσο με τους υπόλοιπους συμμετέχοντες, όσο και με άλλους επιχειρηματίες

Όλες οι πληροφορίες για τις 10 νέες μικρομεσαίες επιχειρήσεις του ΟΠΑΠ Forward, καθώς τις υπόλοιπες εταιρείες του προγράμματος περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα Εταιρικής Υπευθυνότητας του ΟΠΑΠ.