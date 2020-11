Κοινωνία

Φωτιά σε θαλαμηγό

Για την κατάσβεση της επιχειρούν δυνάμεις του Λιμενικού και της Πυροσβεστικής.

Συναγερμός έχει σημάνει στο Λιμενικό και την Πυροσβεστική, μετά από φωτιά που ξέσπασε σε θαλαμηγό, στην περιοχή Μπούκα Αιγίου.

Για την κατάσβεση της έχει κινητοποιηθεί ένα πυροσβεστικό πλοιάριο, ενώ τη φλεγόμενη θαλαμηγό έχουν προσεγγίσει από ξηράς, 6 πυροσβέστες με 3 οχήματα.