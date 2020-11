Κοινωνία

Χαρδαλιάς: “Όχι” σε κυνήγι και ψάρεμα

Δεν μπορεί 10 εκατ. πολίτες να είναι απομονωμένοι και 170.000 φίλοι κυνηγοί να μετακινούνται, τόνισε ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη.

Απέρριψε το αίτημα να ενταχθούν στην κατηγορία της ατομικής άθλησης σε εξωτερικό χώρο, το ερασιτεχνικό ψάρεμα και το κυνήγι και να εξαιρεθούν από τα μέτρα καθολικής απαγόρευσης μετακινήσεων που ισχύουν σε όλη τη χώρα, ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη, Νίκος Χαρδαλιάς.

«Ομόφωνα η Επιτροπή Λοιμωξιολόγων απέρριψε το αίτημα αυτό. Δεν μπορεί 10 εκατ. πολίτες να είναι απομονωμένοι και 170.000 φίλοι κυνηγοί να μετακινούνται. Θα ήταν ένα λάθος μήνυμα να επιτρέψουμε αυτή την εξαίρεση, και για τη κοινωνία και για τους ελεγκτικούς μηχανισμούς, αλλά και για τη συνολική προσπάθεια που γίνεται να πάμε κόντρα σε αυτό που λένε οι επιδημιολόγοι», τόνισε ο κ. Χαρδαλιάς, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή του ΚΙΝΑΛ, Βασίλη Κεγκέρογλου, ο οποίος ζήτησε «να ενταχθούν στην επιτρεπόμενη ατομική άθληση το κυνήγι και το ερασιτεχνικό ψάρεμα με αυστηρή τήρηση των κανόνων και με την αποστολή sms».

«Η όποια προσέγγιση μας στο θέμα δεν έχει να κάνει με καμία προκατάληψη αλλά με τα πραγματικά υγειονομικά δεδομένα που επικρατούν στη χώρα λόγω της έξαρσης της πανδημίας του κορονοϊού. Και τα πραγματικά δεδομένα είναι ότι για 10 εκατομμύρια πολίτες σε όλη τη χώρα επιτρέπονται μόνο απαραίτητες μετακινήσεις.

Την ίδια στιγμή, εσείς καλείτε την κυβέρνηση να αναδείξει το αυτονόητο, γιατί απαγορεύεται το κυνήγι και το ερασιτεχνικό ψάρεμα. Δυστυχώς αυτή είναι μια συζήτηση που γίνεται και δημόσια και είναι κρίμα. Το 65% με 75% των κυνηγών είναι στη Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία, σε περιοχές δηλαδή που σύμφωνα με τους υγειονομικούς δείκτες υπάρχει ρεκόρ της έξαρσης του κορονοϊού που φθάνει στο 60% των θετικών κρουσμάτων», τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Χαρδαλιάς.

«Έχετε τη θεσμική και συνταγματική υποχρέωση να καταθέσετε στη Βουλή τις σχετικές γνωμοδοτήσεις των λοιμωξιολόγων. Δεν μιλάμε για ομαδική, αλλά για αυστηρά ατομική άθληση. Το αίτημα τους πρέπει να εξεταστεί επί της ουσίας και όπως τα 10 εκατ. των πολιτών έχουν το δικαίωμα να κινούνται με sms για ατομική άθληση, πρέπει να το έχουν και όσοι αθλούνται με το κυνήγι και το ερασιτεχνικό ψάρεμα», αντέτεινε από την πλευρά του ο κ. Κεγκέρογλου.

«Η επιτροπή τοποθετήθηκε βάσει του ολικού απαγορεύματος. Υπάρχει ίσως δυσαρέσκεια, αλλά πρέπει να δούμε τους κανόνες που διέπουν το μέτρο. Πώς οι ελεγκτικοί μηχανισμοί θα παρακολουθήσουν αν τηρούνται τα μέτρα από τους κυνηγούς; Δεν μπορεί να υπάρχει σε κάθε κυνηγό ένας αστυνομικός», αντέτεινε ο κ. Χαρδαλιάς και κατέληξε:

«Όταν οι επιδημιολογικές συνθήκες το επιτρέψουν θα το κάνουμε. Είναι προφανές ότι παρακολουθούμε το θέμα, το αντιλαμβανόμαστε, όμως όλα αυτά διέπονται από συγκεκριμένους κανόνες και δεν μπορεί να δίνουμε σε κανέναν άλλοθι, όταν 10 εκατομμύρια πολίτες βρίσκονται σε περιορισμό, για να περάσουμε αυτή τη δύσκολη κατάσταση».