Κουρτς: η ΕΕ πρέπει να δείξει επιτέλους τη δύναμη της στην Τουρκία

Υπέρ της επιβολής κυρώσεων σε βάρος της Τουρκίας τάσσεται ο καγκελάριος της Αυστρίας Σεμπάστιαν Κουρτς ενόψει του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Δεκεμβρίου, στο οποίο θα εξετασθεί η συμπεριφορά της Άγκυρας.

«Πρέπει να δείξουμε στον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ότι είμαστε ενωμένοι και αποφασισμένοι», δηλώνει ο κ. Κουρτς στο τεύχος του γερμανικού περιοδικού Der Spiegel που κυκλοφορεί σήμερα και τονίζει ότι «η οικονομική δύναμη Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει επιτέλους να δείξει τη δύναμή της».

Σύμφωνα με το περιοδικό, στην επόμενη Σύνοδο Κορυφής ο αυστριακός Καγκελάριος θα επιμείνει ότι η μέχρι τώρα διστακτική Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να στείλει ένα ομόφωνο μήνυμα – «στοπ» – προς την Άγκυρα.

«Με ενέργειες (ενν. της Τουρκίας) αντίθετες προς το διεθνές δίκαιο διακυβεύεται η φήμη της Ευρώπης, ακόμη και αν πρόκειται για εταίρο του ΝΑΤΟ, όπως η Τουρκία», αναφέρει το Spiegel και προσθέτει ότι ο Σεμπάστιαν Κουρτς θέλει «να σφίξει τα λουριά» στην Τουρκία.

«Ο Ερντογάν βάζει φιτιλιές στην περιφέρεια της ΕΕ, στη Συρία, στη Λιβύη, στο Αζερμπαϊτζάν, στο Αιγαίο – αν δεν επιβληθούν τώρα κυρώσεις εναντίον της Άγκυρας, τότε πότε, βροντοφωνάζει ο Κουρτς. Θέλει τελικά η ΕΕ να την γονατίσουν; Ο Αυστριακός θέλει να δει κόκκινες γραμμές, παρότι γνωρίζει ότι η καγκελάριος Άγγελα Μέρκελ δεν θα στηρίξει κυρώσεις – κυρίως από φόβο ότι η Τουρκία, όπου ζουν περισσότεροι από τρία εκατομμύρια σύροι πρόσφυγες, θα μπορούσε να ανοίξει και πάλι τις πύλες στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ», γράφει το περιοδικό.