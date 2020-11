Κοινωνία

Ρέλλας στον ΑΝΤ1: Ο διαχρονικός αποκλεισμός των ΑμεΑ επιβεβαιώθηκε στην πανδημία (βίντεο)

Ο σκηνοθέτης και ακτιβιστής μίλησε για την πρόβλεψη που πρέπει να υπάρχει στην απαγόρευση κυκλοφορίας όσον αφορά στα άτομα με αναπηρία.