Πολιτισμός

Αίγυπτος: άθικτες σαρκοφάγοι ανακαλύφθηκαν στην Νεκρόπολη της Σακκάρα (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στο "φως" μία μοναδική συλλογή 100 άθικτων σαρκοφάγων της 26ης Δυναστείας, που ανακαλύφθηκε σφραγισμένη σε βάθος 12 μέτρων!

Τη μεγαλύτερη αρχαιολογική της ανακάλυψη για το έτος 2020 παρουσίασε σήμερα η Αίγυπτος, φέρνοντας στο "φως" μία μοναδική συλλογή εκατό άθικτων σαρκοφάγων της 26ης Δυναστείας, που ανακαλύφθηκαν στην Νεκρόπολη της Σακκάρα.

«Ούτε το 1% όσων βρίσκονται θαμμένα στην περιοχή δεν είναι αυτά που παρουσιάζουμε σήμερα», τόνισε προς τους δημοσιογράφους και διπλωμάτες ο Υπουργός Αρχαιοτήτων Χάλιντ Ελ Ανάνι, προσθέτοντας ότι σύντομα θα ακολουθήσουν και άλλα αποτελέσματα ανασκαφών, με μία από τις σημαντικότερες να ακολουθεί τις επόμενες ημέρες, αυτή του πρώην Γενικού Γραμματέα του Συμβουλίου Αρχαιοτήτων και γνωστού αρχαιολόγου Ζάχι Ζαουάς.

Να σημειωθεί ότι η συλλογή των σαρκοφάγων ανακαλύφθηκε σφραγισμένη, σε βάθος 12 μέτρων. Οι σαρκοφάγοι χρονολογούνται τουλάχιστον 2.500 χρόνια, γι’ αυτό και διατηρούνται σε εξαιρετική κατάσταση και σε εξίσου καλή κατάστασση βρίσκονται τα χρώματά τους, όπως τόνισε ο Γενικός Γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Αρχαιοτήτων Μουστάφα Ουαζίρι.

Οι σαρκοφάγοι αναμένεται να εκτεθούν στο Μεγάλο Αρχαιολογικό Μουσείο των Πυραμίδων στη Γκίζα, στο Αρχαιολογικό Μουσείο του Καΐρου στην πλατεία Ταχρίρ και στο Εθνικό Μουσείο Αιγυπτιακού Πολιτισμού.