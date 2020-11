Πολιτική

Βαρουφάκης: η κυβέρνηση δημιουργεί κλίμα διχόνοιας εν μέσω πανδημίας

Ο επικεφαλής του ΜέΡΑ25, ανακοίνωσε ότι θα επικοινωνήσει με τους υπόλοιπους αρχηγούς της αντιπολίτευσης, καταγγέλλοντας «κυβερνητικό αυταρχισμό».

Επικοινωνία με τους αρχηγούς των κομμάτων της αντιπολίτευσης θα έχει σήμερα ο γραμματέας του ΜέΡΑ 25, Γιάνης Βαρουφάκης, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος με δήλωσή του.

Όπως αναφέρει ο κ. Βαρουφάκης, «εν όψει του κλίματος διχόνοιας που καλλιεργεί η κυβέρνηση εν μέσω πανδημίας, είναι στοιχειώδες δημοκρατικό καθήκον η μεταξύ μας συνεννόηση».

Επίσης, ο γραμματέας του ΜέΡΑ 25 τονίζει ότι «ο ξέφρενος κυβερνητικός αυταρχισμός που εκτυλίσσεται μπροστά στα μάτια μας, θα φέρει τα αντίθετα αποτελέσματα στην αντιμετώπιση της πανδημίας και θα οδηγήσει στην απο-νομιμοποίηση των μέτρων προφύλαξης των πολιτών από αυτήν».

Προσθέτει ότι «με βαθιά ανησυχία για αυτές τις εξελίξεις, θα επικοινωνήσω σήμερα με τους αρχηγούς των κομμάτων της αντιπολίτευσης».