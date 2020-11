Κοινωνία

Κορονοϊός: Πέθανε 42χρονος γιατρός, πατέρας τριών παιδιών

Έφυγε από την ζωή πνευμονολόγος που έδινε μάχη με τον ιό. Φέρεται να είχε προσβληθεί από ασθενή που εξέτασε στο ιατρείο του.

Απέραντη θλίψη έχει προκαλέσει η είδηση θανάτου 42χρονου πνευμονολόγου, πατέρα τριών μικρών παιδιών, ο οποίος μολύνθηκε από κορονοϊό.

Φέρεται να είχε προσβληθεί από ασθενή που εξέτασε στο ιατρείο του.

O άντρας, που υπέφερε από υποκείμενα νοσήματα, βρισκόταν δισωληνωμένος στο νοσοκομείο Αττικόν.

Στις 5 Νοεμβρίου εισήχθη στο νοσοκομείο και δέκα ημέρες αργότερα διασωληνώθηκε o γιατρός που διατηρούσε ιδιωτικό ιατρείο στον Κορυδαλλό.

«Η Ιατρική είναι ορθός λόγος, είναι επιστήμη, είναι αποκάλυψη ενός κόσμου που προκαλεί ρίγη συγκίνησης σαν αντιληφθείς το μέγεθος του. Δεν είναι θεωρία συνωμοσίας, δεν είναι σενάριο στο Netflix, δεν είναι κοινοποίηση, δεν είναι like, δεν ειναι καρδούλα.

Ξεκόλλα λοιπόν και άσε την Ιατρική στην ησυχία της», είχε γράψει σε ανάρτησή του στο Facebook, τον Αύγουστο, ο γιατρός Αντώνης Χατζηγεωργίου δίνοντας τη δική του απάντηση στις θεωρίες συνωμοσίας.

Τον θάνατο δύο ιατρών από κορονοϊό σχολιάζει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών σε ανακοίνωσή του με την οποία εκφράζει την οδύνη του.

Ο πνευμονολόγος Αντώνης Χατζηγεωργίου και ο καρδιολόγος Γιάννης Μητρόπουλος άφησαν την τελευταία τους πνοή λόγω κορονοϊού με τον ΙΣΑ να εκφράζει την οδύνη του, για τους δύο υγειονομικούς που ρίσκαρα την ζωή τους για την πατρίδα και τις ζωές των συμπολιτών μας.

Η ανακοίνωση του ΙΣΑ

Το Δ.Σ του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών εκφράζει την οδύνη του, για την απώλεια δύο επίλεκτων μελών του που άφησαν την τελευταία τους πνοή χτυπημένοι από τον κορονοϊό. Οι εξαιρετικοί επιστήμονες Γιάννης Μητρόπουλος καρδιολόγος και Αντώνης Χατζηγεωργίου πνευμονολόγος ήταν στην πρώτη γραμμή της μάχης κατά την πανδημίας, προσφέροντας τις υπηρεσίες τους με αυταπάρνηση.

Ο Πρόεδρος Γιώργος Πατούλης και το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΣΑ εκφράζουν τα θερμά συλλυπητήρια στους οικείους τους.

«Η οικογένεια των γιατρών της Αθήνας έχασε δύο μέλη της που έπεσαν στο καθήκον πολεμώντας την επιδημία. Οι υγειονομικοί ρισκάρουν τη ζωή τους για να στηρίξουν την πατρίδα μας και να σώσουν τις ζωές των συμπολιτών μας. Έχουμε ευθύνη απέναντι σε όλους αυτούς τους ήρωες. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για ανεύθυνες συμπεριφορές. Εκφράζουμε τη θλίψη μας για την απώλεια των επίλεκτων αυτών συναδέλφων. Ο ΙΣΑ θα στηρίξει τις οικογένειες των εκλιπόντων.», τονίζει ο Πρόεδρος του ΙΣΑ Γ.Πατούλης.

Ανακοίνωση για την απώλεια του εκλιπών εξέδωσε ο Σύλλογος Πνευμονολόγων Χανίων:

«Το Δ.Σ. του Συλλόγου Πνευμονολόγων Χανίων πληροφορήθηκε την απώλεια του εκλεκτού συναδέλφου πνευμονολόγου Αντώνη Χατζηγεωργίου, μετά από μάχη με τον κορωνοϊό. Εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη του και δίνει τα θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένειά του. Ευχόμαστε να σταματήσει γρήγορα η λίστα των ανθρώπων που βρισκόμενοι στις επάλξεις του καθήκοντός τους προς την κοινωνία χάνονται τόσο αναίτια.

Θερμά Συλλυπητήρια στους οικείους του».

Σε μια συγκινητική ανάρτηση προχώρησε και συνάδελφος του γιατρού, αποχαιρετώντας τον.