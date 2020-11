Κοινωνία

Ναρκωτικά στο λεβητοστάσιο σπιτιού

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

"Λαβράκι" έβγαλε η αστυνομική έρευνα στο σπίτι 36χρονου.

Ενας 36χρονος Αλβανός συνελήφθη, στη Νέα Ιωνία, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Ασφάλειας Αττικής, κατηγορούμενος για διακίνηση - εμπορία ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο αλλοδαπός είχε στο σπίτι του, με σκοπό την περαιτέρω διακίνηση, δύο αυτοσχέδιες συσκευασίες που περιείχαν ακατέργαστη κάνναβη συνολικού βάρους 80,7 γραμμαρίων. Παράλληλα, μέσα στο λεβητοστάσιο είχε κρύψει αυτοσχέδια συσκευασία που περιείχε ακατέργαστη κάνναβη συνολικού βάρους 2.960 γραμμαρίων.

Συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: Ακατέργαστη κάνναβη βάρους 3.040 γραμμαρίων, 1 τσεκούρι, 1 ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας και 1 συσκευή κινητής τηλεφωνίας.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.