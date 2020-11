Κοινωνία

ΤΡΑΙΝΟΣΕ: Αναστολή δρομολογίων λόγω κορονοϊού

Δείτε ποια δρομολόγια αναστέλλονται μέχρι νεοτέρας, στο πλαίσιο περιορισμού άσκοπων μετακινήσεων και αποφυγής συνωστισμού λόγω κορονοϊού.

Αναστέλλεται από αύριο Τρίτη 17/11/2020 και μέχρι νεοτέρας η κυκλοφορία των αμαξοστοιχιών 884 και 885 στη διαδρομή Αθήνα-Καλαμπάκα-Αθήνα, στο πλαίσιο περιορισμού άσκοπων μετακινήσεων και αποφυγής συνωστισμού λόγω κορονοϊού.

Όπως σημειώνει, σε ανακοίνωσή της, η ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΑΕ, το πρόγραμμα των δρομολογίων τροποποιείται βάσει των μέτρων που επιβάλλονται από τις αρμόδιες Αρχές.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δρομολόγια το επιβατικό κοινό μπορεί να καλεί στον αριθμό 14511 ή να επισκεφθεί την ιστοσελίδα https://www.trainose.gr.