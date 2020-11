Οικονομία

Ταμείο Ανάκαμψης: “Μπλόκο” από Ουγγαρία και Πολωνία

Αναταράξεις στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

H Ουγγαρία και η Πολωνία έθεσαν βέτο, εκφράζοντας με αυτόν τον τρόπο τη διαμαρτυρία τους για τον μηχανισμό μέσω του οποίου θα στερούνται ευρωπαϊκούς πόρους οι χώρες εκείνες που κατηγορούνται ότι παραβιάζουν το κράτος δικαίου

Η Βουδαπέστη και η Βαρσoβία μπλόκαραν το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο της ΕΕ για την περίοδο 2021-27 καθώς και το σχέδιο οικονομικής ανάκαμψης για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας, που είχαν εγκρίνει οι «27» τον Ιούλιο, προκαλώντας αναταράξεις στους κόλπους της Ένωσης.

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής των Μονίμων Αντιπροσώπων της ΕΕ, η Ουγγαρία και η Πολωνία έθεσαν βέτο, εκφράζοντας με αυτόν τον τρόπο τη διαμαρτυρία τους για τον μηχανισμό μέσω του οποίου θα στερούνται ευρωπαϊκούς πόρους οι χώρες εκείνες που κατηγορούνται ότι παραβιάζουν το κράτος δικαίου (ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, σεβασμός στα θεμελιώδη δικαιώματα), όπως ανέφεραν ευρωπαϊκές πηγές.

«Η Ουγγαρία έθεσε βέτο στον προϋπολογισμό, όπως είχε προαναγγείλει ο πρωθυπουργός (Βίκτορ) Όρμπαν, επειδή δεν μπορούμε να στηρίξουμε το σχέδιο στην παρούσα μορφή του, επειδή συνδέει το κριτήριο (της συμμόρφωσης με το κράτος δικαίου) με τον προϋπολογισμό, κάτι που είναι αντίθετο με τα συμπεράσματα της συνόδου του Ιουλίου», επιβεβαίωσε μέσω του Twitter ο Ζόλταν Κόβακς, ο εκπρόσωπος της ουγγρικής κυβέρνησης.

Οι ευρωβουλευτές και οι χώρες μέλη της ΕΕ είχαν συμφωνήσει στις αρχές Νοεμβρίου επί αυτού του λεγόμενου «μηχανισμού της αιρεσιμότητας». Η συμφωνία αυτή, που επιτεύχθηκε κατόπιν διαπραγματεύσεων, άνοιξε τον δρόμο για έναν συμβιβασμό σε ό,τι αφορά το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, με το οποίο συνδέεται και το Ταμείο Ανάκαμψης.

Ο Γερμανός πρεσβευτής στην ΕΕ, Μίχαελ Κλάους, η χώρα του οποίου ασκεί την προεδρία για το τρέχον εξάμηνο, εξέφρασε τη λύπη του για το μπλοκάρισμα: «Ήδη έχουμε χάσει πολύ χρόνο, απέναντι στο δεύτερο κύμα της πανδημίας και στις σοβαρές οικονομικές ζημίες που προκαλεί».

«Είναι κρίσιμης σημασίας να υιοθετηθεί γρήγορα το συνολικό πακέτο, γιατί σε διαφορετική περίπτωση η ΕΕ θα βρεθεί αντιμέτωπη με σοβαρή κρίση. Θα συνεχίσουμε τις εντατικές διαβουλεύσεις μας με όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές», πρόσθεσε ο Μίχαελ Κλάους.