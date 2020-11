Κοινωνία

Missing Alert: Αγνοείται η τύχη 47χρονου

Ενδέχεται η ζωή του να βρίσκεται σε κίνδυνο, υπογραμμίζει το “Χαμόγελο του Παιδιού”.

Εξαφανίστηκε την Κυριακή από την περιοχή της Κατερίνης ο Κωνσταντίνος Κουνατίδης, 47 ετών.

Το “Χαμόγελο του Παιδιού” ενημερώθηκε για την εξαφάνιση του, σήμερα και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του, κατόπιν επιθυμίας των οικείων του, καθώς ενδέχεται η ζωή του να βρίσκεται σε κίνδυνο.

Ο Κωνσταντίνος Κουνατίδης έχει ύψος 1,80μ., έχει βάρος 85κ., έχει καστανά μαλλιά και μάτια. To “Χαμόγελο του Παιδιού” παρακαλεί για την προσοχή όλων, ώστε να βρεθεί ο Κωνσταντίνος και να επιστρέψει ασφαλής στους δικούς του ανθρώπους που τον αναζητούν.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με το “Χαμόγελο του Παιδιού” όλο το 24ωρο, στην “Ευρωπαϊκή Γραμμή για τις Εξαφανίσεις”, σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής MissingAlertapp, οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.