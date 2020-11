Πολιτική

Γεννηματά: Το Πολυτεχνείο είναι εδώ, μας περιμένει υγιείς και δυνατούς

Το μήνυμα της επικεφαλής του Κινήματος Αλλαγής για τη σημερινή επέτειο του Πολυτεχνείου.

«Η φετινή επέτειος του Πολυτεχνείου είναι διαφορετική. Η πανδημία και η γενική καραντίνα εμποδίζουν τις εκδηλώσεις μνήμης. Θα είμαστε όμως εκεί διαφορετικά», επισημαίνει, σε δήλωσή της, η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής, Φώφη Γεννηματά, για τη σημερινή επέτειο του Πολυτεχνείου. Η κ. Γεννηματά τονίζει πως τα μηνύματα του Πολυτεχνείου είναι στο μυαλό και στην καρδιά των προοδευτικών ανθρώπων.

«Είναι το σινιάλο Ελευθερίας από τη φοιτητική εξέγερση. Είναι η σπίθα της νεανικής αμφισβήτησης στα κατεστημένα. Είναι η πίστη στη συλλογική δράση και στην αξία του μαζικού κινήματος. Είναι η εμπιστοσύνη στις αξίες της Δημοκρατίας. Με αυτά πρέπει να προχωράμε πάντα», προσθέτει η κ. Γεννηματα και υπογραμμίζει: «Ιδιαίτερα σήμερα, που ένα καθεστώς φόβου και αβεβαιότητας απειλεί "το ψωμί", "την παιδεία", "την ελευθερία" μας. Απειλεί, πάνω απ' όλα τη ζωή μας».

Η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής απευθύνει έκκληση ότι αυτός ο φόβος δεν θα πρέπει να αφήσουμε «να μας διχάσει ούτε να μας στερήσει την ελπίδα. Αλλά να μας δυναμώσει, για να σταθούμε μαζί, αποφασισμένοι και ενωμένοι, με μπροστάρηδες τους νέους. Με τη σκέψη σε αυτούς που δοκιμάζονται και θα δοκιμαστούν».

«Με όπλα τις αξίες, τις ιδέες μας και τον αγώνα μας για μία όρθια, περήφανη και δίκαιη κοινωνία. Το Πολυτεχνείο είναι εδώ, μας περιμένει υγιείς και δυνατούς», καταλήγει η κ. Γεννηματά.

Στεφάνι κατέθεσε στο μνημείο του Πολυτεχνείου, αντιπροσωπεία του ΚΙΝΑΛ με επικεφαλής τους Μανώλη Χριστοδουλάκη, Παύλο Χρηστίδη και Βασίλη Κεγκέρογλου.

Αμέσως μετά ο Γραμματέας του Κινήματος Αλλαγής, Μανώλης Χριστοδουλάκης δήλωσε:

«Είμαστε και φέτος εδώ, στην επέτειο της ηρωικής εξέγερση του ’73, με σεβασμό φυσικά, στις πολύ ιδιαίτερες συνθήκες που επιβάλλει η πανδημία. Είμαστε εδώ για να τιμήσουμε τη μνήμη των αγωνιστών του Πολυτεχνείου και τους διαχρονικούς αγώνες για ελευθερία, δημοκρατία, δικαιοσύνη.

Ειδικά φέτος, οφείλουμε όλοι μαζί να στείλουμε ένα ισχυρό μήνυμα ενότητας, απέναντι στον αυταρχισμό και την πόλωση που τροφοδοτούν νέους διχασμούς. Γιατί τη μάχη απέναντι στην ανασφάλεια και το φόβο που δημιουργεί η απειλή της ανθρώπινης ζωής, μόνο ενωμένοι μπορούμε να την κερδίσουμε.

Στους αγώνες για τη θωράκιση της Δημοκρατίας, την Ενότητα, την Εθνική Συμφιλίωση και την προάσπιση της Δημόσιας Υγείας, το ΠΑΣΟΚ και το Κίνημα Αλλαγής ήταν, είναι και θα είναι πάντα στην πρώτη γραμμή».