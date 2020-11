Κόσμος

Μέρκελ – κορονοϊός : Αναπόφευκτοι οι περιορισμοί

Διαφωνία των τοπικών πρωθυπουργών για τα περαιτέρω μέτρα που πρότεινε η καγκελάριος, τη φέρνουν σε δύσκολη θέση.

«Προς το παρόν η κατάσταση παραμένει σοβαρή, θα έλεγα μάλιστα πολύ σοβαρή», τόνισε η Καγκελάριος 'Αγκελα Μέρκελ αναφερόμενη στην εξέλιξη του δεύτερου κύματος της πανδημίας του κορονοϊού, ενώ παραδέχθηκε για μία ακόμη φορά ότι οι περιορισμοί επαφών των πολιτών αποτελούν «υπερβολική απαίτηση από την δημοκρατία», επισημαίνοντας ότι οι σχετικές αποφάσεις είναι «από τις πιο δύσκολες της θητείας» της. Εμφανίστηκε ωστόσο συγκρατημένα αισιόδοξη για οικονομική ανάκαμψη εντός του 2021 και εφόσον υπάρχει εμβόλιο κατά του κορονοϊού.

«Οι περιορισμοί ωστόσο είναι αναπόφευκτοι. Αν περιμέναμε να γεμίσουν τα κρεβάτια στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας, θα ήταν αργά», συνέχισε η κυρία Μέρκελ μιλώντας νωρίτερα σήμερα στο Οικονομικό Συνέδριο που διοργανώνει η «Sueddeutsche Zeitung», ενώ ανέφερε ότι το 30-40% του πληθυσμού της Γερμανίας ανήκει σε κάποιου είδους ευπαθή ομάδα και χρειάζεται ιδιαίτερη προστασία. «Η καταπολέμηση της πανδημίας δεν αποτελεί αμιγώς ιατρικό ζήτημα, αλλά και ηθικό, οικονομικό και κοινωνικό», είπε χαρακτηριστικά και εξέφρασε την θλίψη της για το γεγονός ότι κατά την χθεσινή τηλεδιάσκεψη με τους Πρωθυπουργούς των κρατιδίων δεν κατέστη εφικτή μια συμφωνία για περαιτέρω μέτρα, καθώς συνάντησε ισχυρή αντίσταση από τις τοπικές κυβερνήσεις. «Με στενοχωρεί το γεγονός ότι κάποιες φορές δεν κινούμαστε αρκετά γρήγορα. Στο τέλος θα κοστίσει περισσότερα χρήματα. Όταν αντιδρούμε γρήγορα, μπορούμε να βγούμε και νωρίτερα από τους περιορισμούς. Επειδή κάθε μέρα μετράει, γι' αυτό κι εγώ πρότεινα χθες κάποια μέτρα», εξήγησε.

Σε ό,τι αφορά την προοπτική της γερμανικής οικονομίας για το 2021, μετά την ύφεση που προκαλούν οι συνέπειες της πανδημίας, που αποτελεί και το κεντρικό θέμα του φετινού Συνεδρίου της εφημερίδας της Βαυαρίας, η Καγκελάριος σημείωσε ότι η ζωή και η εργασία των πολιτών θα εξακολουθήσουν να επηρεάζονται από τον κορονοϊό όσο δεν υπάρχει εμβόλιο, εμφανίστηκε ωστόσο σχετικά αισιόδοξη, ενώ χαρακτήρισε «αχτίδα φωτός στον ορίζοντα» το γεγονός ότι γερμανικές εταιρίες βιοτεχνολογίας «βρίσκονται πολύ μπροστά» στην προσπάθεια ανάπτυξης εμβολίου. Όταν θα έχουμε εμβόλιο, «ο εμβολιασμός θα γίνεται οικειοθελώς», τόνισε η ίδια, απαντώντας στην ανησυχία για ενδεχόμενο υποχρεωτικό εμβολιασμό του πληθυσμού που διατυπώνεται το τελευταίο διάστημα.

Στην οικονομία «περιμένουμε δυναμική ανάπτυξη το 2021, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουμε θέσει υπό έλεγχο την πανδημία», δήλωσε η Καγκελάριος και αναφέρθηκε στην οικονομική στήριξη που λαμβάνουν οι επιχειρήσεις από το κράτος, το οποίο, όπως είπε, «αναλαμβάνει ένα ασυνήθιστα μεγάλο νέο χρέος» για αυτόν τον σκοπό. Με το βλέμμα ιδιαίτερα στους κλάδους της εστίασης και της ψυχαγωγίας, έκανε λόγο για τομείς που έχουν πληγεί με μεγάλη σφοδρότητα από την πανδημία και υποσχέθηκε ότι η πολιτεία θα αναλάβει το μερίδιο της ευθύνης της. «Στο τέλος είναι σημαντικό να σταθμίζουμε όλους τους περιορισμούς του κορονοϊού με αντίβαρο τα οικονομικά και τα κοινωνικά ζητήματα. Δεν πρόκειται για απόφαση ανάμεσα στην υγεία και την οικονομία, στην υγεία και στον πολιτισμό, αλλά για απόφαση που αφορά όλα αυτά μαζί», συνέχισε η κυρία Μέρκελ και πρόσθεσε ότι «αυτά τα μέτρα εξυπηρετούν όλους, καθώς μια καλά ελεγχόμενη πανδημία είναι το καλύτερο για την οικονομία».