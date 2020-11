Κοινωνία

Θεσσαλονίκη: Βίντεο-ντοκουμέντο από την επίθεση στο ΑΤ Συκεών

Επεισόδια στην επέτειο του Πολυτεχνείου. Νεαροί επιχείρησαν να κάνουν πορεία στο κέντρο της πόλης.​​