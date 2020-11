Αθλητικά

Euroleague - Παναθηναϊκός: Ηττήθηκε στην έδρα της Βαλένθια

Οι “πράσινοι”… λύγισαν στην καθοριστική τέταρτη περίοδο.

Ο επιρρεπής σε λάθη Παναθηναϊκός (18) υπέστη στη “Fonteta” την τρίτη διαδοχική ήττα και πέμπτη σε επτά αναμετρήσεις στη Euroleague.

Οι “πράσινοι” ηττήθηκαν με το τελικό 95-83 από τη Βαλένθια, για την 9η αγωνιστική, βλέποντας τις “νυχτερίδες” να επιστρέφουν στα θετικά αποτελέσματα και να βελτιώνουν το ρεκόρ τους σε 5-1.

Το “τριφύλλι” θα παραμείνει στην Ισπανία, καθώς ακολουθεί η αναμέτρηση με τη Μπασκόνια (Πέμπτη, 21:30), με την οποία ολοκληρώνει τις υποχρεώσεις του στη “διαβολοβδομάδα”.

Τα δεκάλεπτα: 22-21, 45-41, 70-66, 95-83

Βαλένθια (Χάουμε Πονσαρνάου): Πρέπελιτς 18, Πραντίγια, Πουέρτο 2, Λαμπεϊρί 8, Τόμπεϊ 11, Κάλινιτς 4, Ντούμπλιεβιτς 9, Βίβες 5, Σαν Εμετέριο 11, Γουίλιαμς 14, Χέρμανσον 13, Χιμένεθ.

Παναθηναϊκός (Γιώργος Βόβορας): Μακ 15, Παπαγιάννης 8, Μποχωρίδης 3, Όγκαστ, Παπαπέτρου 11, Κασελάκης, Φόστερ 6, Νέντοβιτς 5, Γουάιτ 9, Μήτογλου 11, Μπεντίλ 4, Σαντ Ρος 11.