Κόσμος

Δηλητηρίασαν σκυλιά –συντρόφους άστεγου (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Κτηνωδία σε βάρος δεκάδων σκυλιών κατήγγειλε καταρρακωμένος ένας άστεγος άνδρας.

Απίστευτη κτηνωδία καταγγέλθηκε σε πόλη του Μεξικού, όπου οι Αρχές ερευνούν το θάνατο 17 σκύλων.

Σύμφωνα με άστεγο άνδρα, κάποιος έριξε επίτηδες δηλητηριασμένο φαγητό στα σκυλιά που του κρατούσαν συντροφιά και τον προστάτευαν. Είχε 30 σκυλιά μαζί του στο δρόμο και τα 17 πέθαναν.

Ο άνδρας είπε ότι ποτέ δεν υποψιάστηκε κάτι, αφού δεχόταν συνήθως τα φαγητά που του έδιναν οργανώσεις και ντόπιοι για να ταΐσει τους φίλους και προστάτες του, αλλά κάποιος του έδωσε κόκαλα κοτόπουλου κι έκανε το λάθος να τα δώσει στα σκυλιά, με αποτέλεσμα να πεθάνουν.

Το γεγονός προκάλεσε την αντίδραση και των ντόπιων που ζήτησαν να ερευνηθεί η υπόθεση και να βρεθεί ο δράστης.