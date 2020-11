Αθλητικά

Ολυμπιακός: Θετικοί στον κορονοϊό δυο παίκτες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Χωρίς τους βασικούς επιθετικούς τους οι "ερυθρόλευκοι" ενόψει του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό και του αγώνα με τη Μάντσεστερ Σίτι.

Μετά τον Χασάν, διαγνώστηκε θετικός στον κορονοϊό και ο Γιουσέφ Ελ Αραμπί, δημιουργώντας πλέον τεράστιους «πονοκεφάλους» στον Πέδρο Μαρτίνς ενόψει τόσο του σαββατιάτικου (21/11) ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, όσο και του αγώνα με τη Μάντσεστερ Σίτι για την 4η αγωνιστική του Champions League, καθώς οι «ερυθρόλευκοι» θα παραταχθούν χωρίς τους βασικούς επιθετικούς τους!

Ο Μαροκινός φορ είχε μείνει εκτός αποστολής στο τελευταίο ματς της Εθνικής Μαρόκου με το Κονγκό «λόγω ίωσης» με τις πρώτες πληροφορίες από την ομοσπονδία της αφρικανικής χώρας, να κάνουν λόγο για συμπτώματα γαστρεντερίτιδας.

Μετά τα σχετικά τεστ ανίχνευσης κορονοϊού, ο 32χρονος φορ και πρώτος σκόρερ του εφετινού πρωταθλήματος βρέθηκε θετικός στον Covid-19. Μάλιστα παραμένει σε καραντίνα, όχι στο Κονγκό, αλλά στο Καμερούν και η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της χώρας, έδωσε εντολή στον γιατρό Σαέντ Ζεκίνι, να μείνει μαζί του στο Γιαουντέ.

Ο Ελ Αραμπί θα υποβληθεί σε νέο τεστ την Παρασκευή (20/11) ή το Σάββατο (21/11), την ώρα που ο Χασάν βρίσκεται επίσης σε καραντίνα στην Αίγυπτο.

Η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Αιγύπτου ανακοίνωσε πως τρία μέλη της αποστολής βρέθηκαν θετικά, ένα εκ των οποίων είναι ο παίκτης του Ολυμπιακού Αχμέντ Χασάν.

Η αποστολή της εθνικής Αιγύπτου επέστρεψε από τη Δημοκρατία του Τόγκο και το πρωί σήμερα (18/11) όλα τα μέλη της υποβλήθηκαν σε τεστ κορονοϊού, όπως προβλέπεται από το υγειονομικό πρωτόκολλο. Όπως ανακοίνωσε η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Αιγύπτου, θετικοί στον κορονοϊό βρέθηκαν ο Αχμέντ Χασάν, ο εκπρόσωπος Τύπου Σαντί Αλ-Τζιλανί και μασέρ της εθνικής Αιγύπτου Μοχάμεντ Αμπντού.