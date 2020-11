Αθλητικά

AEK - ΑΕΛ: Σε ποιο γήπεδο θα γίνει το ματς

Που οφείλεται η αλλαγή της τελευταίας στιγμής για την διεξαγωγή του αγώνα.

Στο «Γεώργιος Καμάρας» της Ριζούπολης θα διεξαχθεί ο αγώνας ΑΕΚ-ΑΕΛ την Κυριακή (22/11, 15:00) για την 9η ημέρα της Super League.

Αυτή η αλλαγή της τελευταίας στιγμής οφείλεται στην ανάγκη να «δέσει» καλύτερα το χορτάρι του ΟΑΚΑ, ενόψει των δύο προσεχών ευρωπαϊκών αναμετρήσεων της Ένωσης. Συγκεκριμένα, η εταιρία που έχει αναλάβει την επισκευή του ζήτησε να υπάρξει λίγος χρόνος ακόμα, καθώς τις προσεχείς δύο εβδομάδες η επιβάρυνση θα είναι μεγάλη με τις προπονήσεις και τους αγώνες εναντίον της Ζόρια (26/11) και της Μπράγκα (3/12).

Ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ, Μηνάς Λυσάνδρου, συζήτησε το θέμα με τον Μάσιμο Καρέρα και σήμερα το πρωί πάρθηκε από κοινού η απόφαση μεταφοράς της έδρας του αγώνα.

Είχε ήδη δοθεί το «πράσινο φως» από τον Απόλλωνα Σμύρνης και τη Λίγκα, ενώ ενημερώθηκε και η ΠΑΕ ΑΕΛ.