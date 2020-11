Οικονομία

ΣΥΡΙΖΑ: ντράπηκε και η ντροπή με τα “νέα” μέτρα της κυβέρνησης

Για «υποτιθέμενα μέτρα στήριξης εργαζομένων και επιχειρήσεων», κάνει λόγο η Αχτσιόγλου.

Η βουλευτής Επικρατείας και τομεάρχης Οικονομικών της Κ.Ο του ΣΥΡΙΖΑ, Έφη Αχτσιόγλου, σε ανακοίνωση της και σχολιάζοντας τα μέτρα στήριξης που ανακοίνωσαν ο Υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας και ο Υπουργός Εργασίας, Γιάννης Βρούτσης, τονίζει ότι «σήμερα ντράπηκε και η ντροπή, με τις υποτιθέμενες “νέες ανακοινώσεις και εξειδικεύσεις” δήθεν εξαγγελιών του κ. Μητσοτάκη, από τους κυρίους Σταϊκούρα και Βρούτση».

Όπως αναφέρει στη συνέχεια η κυρία Αχτσιόγλου, «οι δύο υπουργοί ανακοίνωσαν ξανά, για τρίτη φορά, τα ίδια υποτιθέμενα μέτρα στήριξης εργαζομένων και επιχειρήσεων.

Το μοναδικό καινούργιο που είπαν είναι ότι αντί για μέρισμα στα νοικοκυριά και τους εργαζόμενους που χειμάζονται από την κρίση, θα εφαρμόσουν ένα μέτρο αξίας 54 εκατ. ευρώ, δηλαδή 0,03% ΑΕΠ. Ούτε τα μισά, δηλαδή, από όσα έδωσαν στα ΜΜΕ και σκόπευαν να χαρίσουν στα φιλικά τους ΚΕΚ με το “σκόιλ ελικίκου”.

Για το δε δώρο Χριστουγέννων των εργαζομένων, ο κ. Βρούτσης ανακοίνωσε, αυτοθαυμαζόμενος για τις μεγάλες του επιτυχίες, το πετσόκομμά του. Και εις ανώτερα».

Εμπαιγμός για τους εργαζόμενους

Σε κοινή τους δήλωση, η τομεάρχης Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Μαριλίζας Ξενογιαννακοπούλου και η αν. τομεάρχη Κοινωνικής Πρόνοιας, Θεανώς Φωτίου, σχετικά με τις σημερινές ανακοινώσεις του Υπουργού Εργασίας, Γιάννη Βρούτση, αναφέρουν τα εξής:

Εμπαιγμός για τους εργαζομένους αποτελούν οι «νέες ανακοινώσεις» του Υπουργού Εργασίας. Ο κ. Βρούτσης για πολλοστή φορά επανέλαβε τα ίδια μέτρα που επιδοτούν την ανεργία, αντί να στηρίζουν την εργασία, τους μισθούς και το εισόδημα των εργαζομένων, και αυτάρεσκα επιβεβαίωσε ξανά την καταβολή μειωμένου δώρου των Χριστουγέννων.

Σε μία περίοδο που η φτωχοποίηση του ελληνικού λαού αυξάνεται ραγδαία και έχει φτάσει σε τραγικά επίπεδα, εξήγγειλε έκτακτη βοήθεια μόνο σε όσα νοικοκυριά βρίσκονται σε ακραία φτώχεια με εφάπαξ έκτακτο επίδομα, μεσοσταθμικά κόστους 54 εκατ. ευρώ. Προφανώς, για την κυβέρνηση της ΝΔ, είναι αόρατοι οι χιλιάδες άλλοι συμπολίτες μας που δοκιμάζονται αυτήν την περίοδο επειδή έχασαν τη δουλειά τους, την επιχείρηση τους, είδαν δραματική μείωση των εισοδημάτων τους και αντιμετωπίζουν άμεσο πρόβλημα επιβίωσης.

ΚΙΝΑΛ: παράταση της οικονομικής καραντίνας

Σε ανακοίνωση του, ο Τομέας Εργασίας του ΚΙΝΑΛ και σχολιάζοντας τις εξαγγελίες Σταϊκούρα – Βρούτση για τα μέτρα στήριξης εργαζομένων και επιχειρήσεων, που πλήτονται από την πανδημία του κορονοϊού, αναφέρει τα εξής:

Παράταση της οικονομικής καραντίνας για χιλιάδες νέους, μακροχρόνια ανέργους, εν αναμονή συνταξιούχους και ευάλωτα νοικοκυριά κήρυξε η κυβέρνηση.

-Η μικρή οικονομική ενίσχυση των 400 ευρώ αφορά μόλις σε 130.000 μακροχρόνια ανέργους, από ένα σύνολο 580.000 ατόμων που βρίσκονται εκτός αγοράς εργασίας για πάνω από 12 μήνες.

-Για τους νέους, την κατηγορία των συμπολιτών μας που πλήττονται ιδιαίτερα από την κρίση, δεν προβλέπεται καμία ειδική ενίσχυση. Παρά μόνο παραπέμπονται στα λίγα, χωρίς σαφείς στοχεύσεις και αναιμικά προγράμματα του ΟΑΕΔ.

-Οι εν αναμονή συνταξιούχοι που έχουν διαδοχική ασφάλιση (η πλειονότητα των 185.000 ασφαλισμένων που βρίσκονται στην «ουρά» του ΕΦΚΑ) δεν λαμβάνουν ούτε προσωρινή και θα κάνουν Χριστούγεννα χωρίς εισόδημα.

-Τα μόνα «ωφελημένα» είναι 256.562 νοικοκυριά που θα λάβουν επιπλέον οικονομική ενίσχυση από 200 έως 400 ευρώ (τετραμελής οικογένεια με δύο ανήλικα). Και αυτά υπό την αυστηρή προϋπόθεση ότι το προηγούμενο εξάμηνο δεν έκαναν μερικά μεροκάματα για να ενισχύσουν την οικογένειά τους. Αυτό το ποσό θα αφαιρεθεί...

Απλώς πρέπει η κυβέρνηση να τους καθοδηγήσει πού θα... δαπανηθούν αυτά τα ποσά; Σε υπολογιστές για να κάνουν μάθημα τα παιδιά τους, σε διαδικτυακές συνδέσεις ή σε θέρμανση και φαγητό;

Το Κίνημα Αλλαγής εξ αρχής είχε προτείνει θαρραλέα μέτρα και ισχυρά κίνητρα ενίσχυσης της απασχόλησης, κάλυψης από τον προϋπολογισμό του 40% του μισθού και το σύνολο των εισφορών ώστε καμία επιχείρηση να μην βγάλει σε αναστολή εργαζόμενους, ένα γενναίο πρόγραμμα επιδότησης των μακροχρόνια ανέργων και των γονέων ανέργων οικογενειών.

Αλλά, όπως πάντα η κυβέρνηση της ΝΔ, πρώτα αιφνιδιάζεται και μετά αντιδρά… χαλαρά.