Ληστεία σε εργοστάσιο με λεία 500000 ευρώ (εικόνες)

Οι διαρρήκτες έβαλαν στο στόχαστρό τους τον εξοπλισμό και τα οχήματα της εταιρίας. Επί μία εβδομάδα ξήλωναν ακόμα και ρούχα και κεντήματα, που μετέφεραν με οχήματα...

Δεν έχει προηγούμενη η ληστεία που σημειώθηκε σε μεγάλη μονάδα παραγωγής εργόχειρων και κεντημάτων στο Βαρθολομιό, καθώς η λεία ξεπερνά τις 500.000 ευρώ σε εμπορεύματα, πρώτες ύλες και άλλα υλικά.

Η μονάδα παρέμενε κλειστή τους τελευταίους μήνες λόγω εκκαθάρισης και το πρωί του περασμένου Σαββάτου, αυτόπτες μάρτυρες είδαν όπως κατήγγειλαν μελαμψούς άντρες, πιθανόν ΡΟΜΑ στην πίσω πλευρά του εργοστασίου να αδειάζουν το χώρο. Άμεσα ενημέρωσαν την οικογένεια των ιδιοκτητών που πηγαίνοντας στο σημείο είδαν μόνο τα χνάρια των δραστών αλλά όχι και τους ίδιους, που προφανώς κατάλαβαν πως έγιναν αντιληπτοί και τράπηκαν σε φυγή…

Μιλώντας στο ilialive.gr ο ιδιοκτήτης περιέγραψε τις εικόνες που αντίκρισε ο ίδιος και η οικογένειά του όταν έφτασαν στο εργοστάσιο. “Είχαν κόψει την περίφραξη στην πίσω πλευρά και είχαν ανοίξει δρόμο. Η πόρτα του εργοστασίου ήταν ανοικτή και η εικόνα… για να πάθεις εγκεφαλικό. Από το χώρο του καταστήματος λιανικής είχαν πάρει τα πάντα, εσώρουχα, μαγιό, είδε μπεμπέ, όλα είχαν φύγει. Στην αποθήκη με τα στοκ εμπορεύματα είδαμε μόνο τα ράφια, ενώ και στο γραφέιο ήταν όλα άνω κάτω” είπε ο κ. Μπράτης. Ανάμεσα στα κλοπιμαία ήταν και κεντήματα προγόνων των ιδιοκτητών της εταρίας, κειμήλια που χρονολογούνται από το 1900. Οι δράστες είχαν πάρει ακόμα και της μπαταρίες από τις βρύσες στις τουαλέτες… Το τμήμα με τις δαντέλες δεν είχε γλιτώσει ενώ ένα άλλο σημαντικό κομμάτι στον αποθηκευτικό χώρο του εργοστασίου είχε κάνει φτερά. Το 2008 μετά το σεισμό, λόγω των ζημιών που είχαμε στο σπίτι μας, μεταφέραμε αρκετά πράγματα στο εργοστάσιο. Ε και αυτά τα πήραν” σχολίασε ο κ. Μπράτης.

Οι διαρρήκτες έβαλαν στο στόχαστρό τους ακόμα και τον εξοπλισμό και τα οχήματα της εταιρίας. Πήραν τα κομπρεσέρ, ενώ και από το κλάρκ άρπαξαν καλώδια και μπαταρίες. Όλα τα άλλα οχήματα είχαν παραβιαστεί και οι δράστες είχαν προσπαθήσει να πάρουν ακόμα και τις μηχανές. Όπως είπε ο κ. Μπράτης, το εργοστάσιο που πριν χρόνια λειτούργησε στην επωνυμία, “Άγγελος Μπράτης και ΣΙΑ ΟΕ” και από το 2014 ως “Χρυσούλα Μπράτη - Διονύσης Χούνος” είτε τεθεί υπό καθεστώς εκκαθάρισης και δεν λειτουργούσε. Ωστόσο το επέβλεπαν τακτικά οι ιδιοκτήτες και είχαν τοποθετηθεί και κάποιες κάμερες ασφαλείας, που όπως σχολίασε ο κ. Μπράτης, “… κάποιος τις ξήλωσε”. “Το θράσος αυτών που έκαναν αυτή την καταστροφή ήταν τεράστιο…Μια πόρτα βρήκαμε απαραβίαστη, αλλά ανοικτή. Αυτό είναι θέμα που θα διερευνήσουμε . Για μένα όλοι είναι ένοχοι και όλοι αθώοι” συμπλήρωσε.

Οι δράστες φεύγοντας άφησαν πίσω τους και σε απόσταση 100 μέτρων διάσπαρτα κάποια από τα κλοπιμαία. Οι δράστες φαίνεται πως “εργάζονταν” εδώ και μέρες και από το βράδυ έως το πρωί. Η απαγόρευση κυκλοφορίας τη νύχτα, είχε περιορίσει σημαντικά τα μάτια που θα μπορούσαν να τους δουν. “Είχαν θράσος… κάποιοι ήταν καθοδηγητές και τσιλιαδόροι… Αυτόπτης μάρτυρας που μας ειδοποίησε για οκτώ άτομα έξω από το εργοστάσιο και φυσικά είναι άγνωστο πόσοι ήταν μέσα. Η μεταφορά πρέπει να γινόταν αρκετές ημέρες - κοντά δύο νταλίκες πράγματα πήραν…” σχολίασε ο κ. Μπράτης.

Ο Άγγελος Μπράτης μίλησε και για την συνδρομή της Αστυνομίας. Μάλιστα από τις πρώτες έρευνες βρέθηκαν κάποιοι εμπλεκόμενοι με ελάχιστα κλοπιμαία στα χέρια τους, γεγονός που συγκλόνισε τους ιδιοκτήτες. “Υποδείξαμε κάποια πράγματα στην Αστυνομία από τα στοιχεία που είχαμε. Τι έχουν κάνει τι έχουν βρει αυτοί ξέρουν. Θα κάνουμε κινήσεις με στοιχεία και θέλουμε τη βοήθεια του κόσμου αν έχει δει κάτι…” είπε. Ο Άγγελος Μπράτης δεν έκρυψε την πικρία του για τη Δικαιοσύνη, λέγοντας πως όσα συμβαίνουν είναι αποτέλεσμα της ατιμωρησίας.

