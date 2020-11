Κοινωνία

Κορονοϊός: νέος συναγερμός για κρούσματα σε γηροκομείο

Θετικοί τρόφιμοι αλλά και εργαζόμενοι στη δομή. Ποια η κατάστασή τους.

Συναγερμός σήμανε στο γηροκομείο «Διαμαντίδειος Στέγη» της Μέριμνας Ποντίων Κυριών, στην Πολίχνη Θεσσαλονίκης, καθώς, βρέθηκαν θετικοί στον κορονοϊό 17 ηλικιωμένοι και τρεις εργαζόμενοι.

Την είδηση επιβεβαίωσε η πρόεδρος της Μέριμνας Ποντίων Κυριών, Ανατολή Δημητριάδου, η οποία τόνισε ότι τα κρούσματα εντοπίστηκαν κατά τον τακτικό έλεγχο που διενεργείται με διαγνωστικά τεστ κάθε εβδομάδα.

Σύμφωνα με την κυρία Δημητριάδου, στη συγκεκριμένη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων τα μέτρα τηρούνται σχολαστικά. Γι’ αυτό άλλωστε, πρόσθεσε, δεν υπήρξε κανένα κρούσμα μέχρι σήμερα, ούτε κατά το πρώτο κύμα της πανδημίας.

Οι ηλικιωμένοι οι οποίοι βρέθηκαν θετικοί έχουν μεταφερθεί σε μια πτέρυγα της Διαμαντίδειου Στέγης η οποία έχει μετατραπεί σε χώρο νοσηλείας τηρώντας όλες τις απαραίτητες προδιαγραφές, ενώ δεν υπάρχει πρόβλημα με τους υπόλοιπους 33 τρόφιμους του γηροκομείου για τους οποίους δεν έχει αλλάξει κάτι στην καθημερινότητά τους.

Οι τρεις εργαζόμενοι, οι οποίοι επίσης βρέθηκαν θετικοί, έχουν απομονωθεί στα σπίτια τους και δεν αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας.

