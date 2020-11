Κοινωνία

Μαχητής ISIS: το βίντεο που οδήγησε στη σύλληψη του τζιχαντιστή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ένα βίντεο του ISIS «πρόδωσε» τον μαχητή της τρομοκρατικής ομάδας, που συνελήφθη στη χώρα μας. Τι ομολόγησε ο ίδιος. Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει.

Σε επιτήρηση από καιρό ήταν από την Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία ο 27χρονος φερόμενος ως τζιχαντιστής, από την Συρία, ο οποίος συνελήφθη σήμερα το πρωί στον Ελαιώνα, ύστερα από πληροφορίες που είχαν οι ελληνικές αρχές, στο πλαίσιο των δράσεων και συνεργασιών για την αντιμετώπιση της διεθνούς τρομοκρατίας.

Αυτό αναφέρουν έγκυρες πηγές στο ΑΠΕ-ΜΠΕ και τονίζουν ότι ο 27χρονος είχε εισέλθει το 2018 στην Ελλάδα ως πρόσφυγας, μαζί με την σύζυγό του και τα πέντε παιδιά τους και είχε αιτηθεί άσυλο, που όμως δεν του έχει χορηγηθεί ακόμα.

Την αφορμή για την προσαγωγή του, αρχικά, έδωσε ένα επεισόδιο μεταξύ αλλοδαπών στο Κέντρο Φιλοξενίας του Ελαιώνα. Οι αστυνομικοί οδήγησαν τον 27χρονο στην Αντιτρομοκρατική, όπου του έδειξαν ένα βίντεο από τη Συρία, όπου φαίνεται μεταξύ άλλων μαχητών του ISIS, να ποζάρουν με τις σημαίες του Ισλαμικού Κράτους και οπλισμό.

Μετά από αυτό, ο Σύρος ομολόγησε ότι πράγματι είχε ενταχθεί στον ISIS κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Συρία, καθώς και ότι ως μέλος του είχε συμμετάσχει σε δολοφονίες συλληφθέντων από τους τρομοκράτες.

Στο27χρονο αποδίδονται δύο κακουργήματα μετά την άσκηση σε βάρος του ποινικής δίωξης. Ο Εισαγγελέας απήγγειλε εναντίον του τα αδικήματα της ένταξης σε τρομοκρατική οργάνωση και της άμεσης συνδρομής σε ανθρωποκτονία με δόλο ως τρομοκρατική πράξη και η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του ανατέθηκε σε ανακριτή καθώς με βάση τον Ποινικό Κώδικα (άρθρο 8 παράγραφος ΣΤ) δράστες (ημεδαποί ή αλλοδαποί) εγκλημάτων που αφορούν τρομοκρατικές πράξεις που τελέστηκαν στην αλλοδαπή δικάζονται και τιμωρούνται σε εφαρμογή του ελληνικού νόμου. Ο κατηγορούμενος ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα.