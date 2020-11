Αθλητικά

ATP Finals: “λύγισε” ο Τσιτσιπάς κόντρα στον Ναδάλ

Μετά από ένα δραματικό παιχνίδι, ο Έλληνας πρωταθλητής γνώρισε την ήττα και τον αποκλεισμό.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έκανε μεγάλη προσπάθεια για δύο σετ, αλλά λύγισε στην κλάση και την εμπειρία του Ραφαέλ Ναδάλ και δεν θα καταφέρει να υπερασπιστεί τον τίτλο του στα ATP Finals.

Ο Ισπανός θρύλος του τένις επικράτησε του Έλληνα πρωταθλητή με 2-1 σετ (6-4, 4-6, 6-2), σημείωσε την έκτη νίκη σε επτά αγώνες με αντίπαλο τον 22χρονο Τσιτσιπά κι έγινε ο δεύτερος τενίστας που εξασφαλίζει την πρόκριση στα ημιτελικά της διοργάνωσης από τον όμιλο «London 2020», μετά τον Ντομινίκ Τιμ.

Ο Ναδάλ θα αντιμετωπίσει το Σάββατο (21/11) τον Ντανιίλ Μεντβέντεφ στα ημιτελικά της διοργάνωσης, όπου θα βρεθεί για έκτη φορά στην καριέρα του, με στόχο να κατακτήσει το τρόπαιο για πρώτη φορά! Σύμμαχός του θα είναι η ευνοϊκή παράδοση, που τον θέλει στις 3-0 νίκες απέναντι στον Ρώσο.

Τελευταία ήταν εκείνη στη φάση των ομίλων της περσινής διοργάνωσης του ATP Finals, ενώ αξέχαστη έχει μείνει η μονομαχία τους στον απίθανο τελικό του US Open το 2019, όπου ο άσος από τη Μαγιόρκα πανηγύρισε το 19ο Γκραν Σλαμ τρόπαιο της καριέρας του.

Ο Ισπανός ήταν πιο έμπειρος από τον Τσιτσιπά και κατάφερε να αξιοποιήσει την υπεροχή του σε παραστάσεις στο πνευματικό κομμάτι του αγώνα, ο οποίος ολοκληρώθηκε 2 ώρες και 6 λεπτά μετά την έναρξή του.

Με τους δύο αθλητές να πηγαίνουν χέρι-χέρι στα πρώτα οκτώ games του αγώνα, ο Ναδάλ έκανε break στο 9ο και προσπέρασε με 5-4, ύστερα από διπλό λάθος του αντιπάλου του, για να κρατήσει το σερβίς του και να φτάσει στο 1-0.

Ακριβώς το αντίθετο έγινε στη συνέχεια, με τον Ναδάλ να υποπίπτει σε διπλό λάθος στο 4-5 του δεύτερου σετ, που όπως και το πρώτο ολοκληρώθηκε με 6-4.

Στο τρίτο και τελευταίο σετ οι δύο τενίστες ξεκίνησαν κάνοντας από ένα break στα δύο πρώτα games, ο Ισπανός πήρε προβάδισμα (2-1) με νέο «σπάσιμο» στο αντίπαλο σερβίς και έβαλε το «νερό στο αυλάκι», καθώς διαχειρίστηκε άψογα αυτό το προβάδισμα ως το τέλος, που τον βρήκε να μετρά 32 winners και 12 αβίαστα λάθη.