Κοινωνία

Κορονοϊός - Ιερώνυμος: νέο ιατρικό ανακοινωθέν για την υγεία του

Παραμένει σε ΜΑΦ ο Μακαριώτατος. Ποια η κατάστασή του. Τι αναφέρει η νέα ανακοίνωση από το νοσοκομείο "Ευαγγελισμός".

Νέο ιατρικό ανακοινωθέν εξέδωσε το νοσοκομείο "Ευαγγελισμός" για την εξέλιξη της πορείας της υγείας του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου κ.κ. Ιερωνύμου.

Σύμφωνα με τα νέα στοιχεία, η κατάσταση της υγείας του Αρχιεπισκόπου, ο οποίος εισήχθη χθες το πρωί σε Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας, παραμένει σταθερή.

Έχουν πραγματοποιηθεί όλες οι απαιτούμενες εξετάσεις και ακολουθείται η ενδεδειγμένη φαρμακευτική αγωγή, σύμφωνα με τις υποδείξεις των θεραπόντων ιατρών.

Όπως δήλωσε νωρίτερα στον ΑΝΤ1 ο εκπρόσωπος Τύπου της Αρχιεπισκοπής Αθηνών, ο Μακαριώτατος παραμένει απύρετος. "Είναι ένας άνθρωπος με μεγάλη εσωτερική δύναμη, η οποία θα τον βοηθήσει, όπως και ο Θεός, να ξεπεράσει το πρόβλημα" τόνισε.