Life

Αμαρυλλίς: Χειρουργήθηκα έχοντας κορονοϊό (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η αγαπημένη τραγουδίστρια μίλησε για την περιπέτεια που είχε με την υγεία της. .