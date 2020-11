Κοινωνία

“Ροζ” εκβιασμός: δύο συλλήψεις από την... "εξαδέλφη" του θύματος

Πως παγιδεύτηκαν ο άνδρας και η γυναίκα που ζητούσαν μεγάλα ποσά από την γυναίκα για τις προκλητικές φωτογραφίες.

Στα χέρια της Αστυνομίας έπεσαν ένας άνδρας και μια γυναίκα, που εκβίαζαν 43χρονη γυναίκα με «ροζ» φωτογραφίες.

Όμως, η διοικητής του Α.Τ. Μουζακιου, έστησε ολόκληρη επιχείρηση και προσποιούμενη την εξαδέλφη του θύματος κατάφερε να "παγιδεύσει" τον 42χρονο και την 43χρονη φίλη του και να τους στείλει στην Δικαιοσύνη.

Ο εφιαλτης της 43χρονης ξεκινησε πριν μερικές ημέρες, όταν ο 42χρονος άνδρας που, σύμφωνα με πληροφορίες από το protohema.gr, είναι παλιός γνώριμος των Αρχών, σεσημασμένος για υποθέσεις της νύχτας, μαζί με την 43χρονη φίλη του που εργαζεται σε νυχτερινά κέντρα, έπεισαν την 43χρονη γυναίκα να τους αποστείλει τολμηρές φωτογραφίες σεξουαλικού περιεχομένου. Κατόπιν άρχισαν να της αποσπούν μεγάλα χρηματικά ποσά, εκβιάζοντάς την ότι θα διαρρεύσουν τις φωτογραφίες.

Το θύμα, αποφασισμένo να δώσει τελος στον εφιάλτη, απευθύνθηκε στην διοικητή του ΑΤ Μουζακίου. Εκείνη αμέσως κινητοποίησε τόσο το ΑΤ όσο και το Τμήμα Ασφαλείας, αναλαμβάνοντας προσωπικά την επιχειίηση και καθοδήγησε την παθούσα να κανονίσει συνάντηση με το ζεύγος των εκβιαστών.

Μάλιστα, στο ραντεβού με την παθούσα μετέβη η ίδια η διοικητής του Τμήματος, προσποιουμενη την ξαδέρφη της, ενώ το σημείο είχαν περικυκλώσει από νωρίς αστυνομικοί του ΑΤ και του ΤΑ Μουζακίου. Όταν εμφανίστηκαν οι δράστες και παρέλαβαν τα χρήματα, οι αστυνομικοί τους πέρασαν χειροπέδες, δίνοντας τέλος στη δράση τους.