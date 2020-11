Υγεία - Περιβάλλον

Κικίλιας στον ΑΝΤ1: το σύστημα Υγείας αντέχει ακόμα

Τι είπε ο Υπουργός Υγείας για τους κλινικάρχες, τις ΜΕΘ, τα εμβόλια και τις αντιδράσεις της Αντιπολίτευσης.

"Το σύστημα Υγείας απέδειξε ότι αντέχει" , τόνισε ο υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου.

Εξήρε τις προσπάθειες γιατρών, νοσηλευτών και διοικήσεων των νοσκομείων επισημαίνοντας ότι προστίθενται, συνεχώς, δυνάμεις στο ΕΣΥ.

Παραδέχτηκε, πάνως, ότι "πιέζεται το ΕΣΥ" αλλά σημείωσε ότι "τις προσεχείς ημέρες θα δούμε μείωση των κρουσμάτων".

Αναφερόμενος στην κατάσταση που επικρατεί στα νοσοκομεία της Βόρειας Ελλάδας τόνισε ότι μέσα σε 28 ημέρες αυθήκαν κατά 360% οι κλίνες ΜΕΘ.

Ως προς τις αντιδράσεις των κλινικαρχών υπογράμμισε ότι υπάρχει αγαστή συνεργασία με την πλειοψηφία ξεκαθαρίζοντας παράλληλα ότι όπου χρειάζεται η κυβέρνηση κάνει αυτό που πρέπει για τη διασφάλιση της δημόσιας Υγείας.

Χαρακτήρισε "μεγαλοστομίες" τα σχόλια της Αντιπολίτευσης για καθυστερημένες επιτάξεις λέγοντας χαρακτηριστικά πως ¨δεν είμαστε Σοβιετία. Κάνουμε επιτάξεις όταν πρέπει". Εξήγησε ότι δεν τίθεται θέμα οικονομικό διότι "οι επιτάξεις αποζημιώνονται".

Καταλόγισε στην Αντιπολίτευση "αναντιστοιχία με την κοινωνία", σημειώνοντας ότι "κάποιοι λίγοι εύχονται να αποτύχει η χώρα". "Στην κρίση σώζουμε ζωές, δεν κάνουμε μικροπολιτική", πρόσθεσε ο υπουργός Υγείας.

Ο κ. Κικίλιας παραδέχτηκε ότι τα περιοριστικά μέτρα δεν τηρούνται όπως στο πρώτο lockdown. "Κάποιοι λίγοι παίρνουν στον λαιμό τους τους πολλούς", είπε χαρακτηριστικά.

Εκτίμησε ότι με την παρούσα επιδημιολογική εικόνα είναι εμφανές ότι το lockdown θα παραταθεί, διευκρινίζοντας, όμως, ότι αναμένει και τις αποφάσεις των επιστημόνων.

"Η επιτροπή εισηγείται, και εμείς αποφασίζουμε" συμπλήρωσε ο κ. Κικίλιας σχολιάζοντας και τις αιτιάσεις για καθυστέρηση στη λήψη μέτρων στην Βόρεια Ελλάδα.

Ως προς τις επικρίσεις για το σχεδιο εμβολιασμού υπογράμμισε ότι σε όλον τον κόσμο προετοιμάζονται εκτός από "τον πλανήτη ΣΥΡΙΖΑ."

Αναλυτικά τα κυριότερα σημεία της συνέντευξης του Υπουργού Υγείας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 με τον Νίκο Χατζηνικολάου:

Η οργανωμένη Πολιτεία έκανε αυτό που έπρεπε

«Τα σχέδια ήταν έτοιμα από το πρώτο κύμα. Χρειάστηκαν τώρα στη Θεσσαλονίκη. Έχουμε έναν στρατηγικό σχεδιασμό ο οποίος λέει ότι όσο πιέζεται το Ε.Σ.Υ., δεν θα επιτρέψουμε να υπάρχει κίνδυνος στις εφημερίες, δεν θα επιτρέψουμε να μην μπορούν να νοσηλευτούν περιστατικά COVID αν συνεχίσουν να αυξάνονται γεωμετρικά.

Σε ό,τι έχει να κάνει με την πλειοψηφία των ιδιωτών, υπάρχει μια αγαστή συνεργασία και αυτό φάνηκε όλους αυτούς τους μήνες. Έχουμε πάρει ΜΕΘ και απλές κλίνες non COVID από τους ιδιώτες, έχουμε συνεργαστεί και αυτό είναι κάτι το οποίο εκτιμώ.

Οι πιο πολλοί συνεργάζονται. Όταν κάποιοι θεώρησαν ότι δεν μπορούν να συνεργαστούν ή δεν μπορούν να βρουν μια κοινά αποδεκτή λύση προς χάριν της Δημόσιας Υγείας, η οργανωμένη Πολιτεία έκανε αυτό το οποίο έπρεπε.

Σε καμία των περιπτώσεων δεν θα υπάρχουν COVID περιστατικά με non COVID. Τα περιστατικά με τους ασθενείς που έχουν αυτές οι δύο κλινικές, ήδη τα μετακινούμε με το ΕΚΑΒ σε άλλες κλινικές. Οι δύο κλινικές θα νοσηλεύσουν απλά COVID περιστατικά σε απλές κλίνες και θα βοηθήσουν το Εθνικό Σύστημα Υγείας.

Ας καταλάβουν όλοι ότι όλη η χώρα είναι μία Υγειονομική Περιφέρεια. Αυτό περιλαμβάνει τα Νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ., την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, τα στρατιωτικά Νοσοκομεία και τον ιδιωτικό τομέα.»

Το Εθνικό Σύστημα Υγείας είναι όρθιο

«Το Εθνικό Σύστημα Υγείας απέδειξε ότι αντέχει και είναι όρθιο χάρις στους ανθρώπους του, τους γιατρούς, τους νοσηλευτές, το προσωπικό του και χάρη στις υπεράνθρωπες προσπάθειες που κάνουν και αυτοί και οι διοικήσεις των Νοσοκομείων και φυσικά, με υπευθυνότητα, ψυχραιμία και αποτελεσματικότητα, προσθέτουμε μόνιμα και άλλες δυνάμεις στο Ε.Σ.Υ.

Μετά από δέκα χρόνια κρίσης, περιοριστικές δημοσιονομικές πολιτικές και καθόλου επενδύσεις στην Υγεία, το Ε.Σ.Υ. είναι εδώ, δίπλα στον πολίτη και πολύ αξιόπιστο.»

360% αύξηση των κλινών ΜΕΘ-COVID στη Θεσσαλονίκη μέσα σε 28 μέρες

«Στις 23 Οκτωβρίου είχαμε 34 κλίνες ΜΕΘ-COVID στη Θεσσαλονίκη. Στις 5 Νοεμβρίου τις φτάσαμε στις 87, στις 10 Νοεμβρίου στις 125 και σήμερα, 20 Νοεμβρίου, στις 198. Έχουμε αύξηση 360% των ΜΕΘ-COVID της Θεσσαλονίκης μέσα σε 28 ημέρες. Και μαζί με τη Χαλκιδική, την Καβάλα και την Κατερίνη που στηρίζουν τα Νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης, είμαστε στις 218 κλίνες.

Αυξήσαμε και τις απλές κλίνες COVID. Ξεκινήσαμε 23 Οκτωβρίου με 490 κλίνες και έχουμε φτάσει στις 1.420.

Βεβαίως πιέζεται το σύστημα, βεβαίως είναι μία δύσκολη κατάσταση, φυσικά και χαιρόμαστε που ακούμε ότι σιγά-σιγά το R, μειώνεται, επιπεδώνεται η καμπύλη. Και αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να σκεφτούμε ότι σε λίγες ημέρες θα δούμε και μείωση στις εισαγωγές στα Νοσοκομεία. Αυτή τη στιγμή δεν το βλέπουμε ακόμα.»

Η Αξιωματική Αντιπολίτευση είναι σε αναντιστοιχία με την κοινωνία

«Ως προς την αντιπολίτευση έχω ακούσει πολλές μεγαλοστομίες, εκτός τόπου και χρόνου. Δεν είμαστε Σοβιετία εδώ, οριζόντια να επιτάσσουμε όλη τη χώρα. Όταν πρέπει, εκεί που πρέπει.

Η επίταξη αποζημιώνεται παντού. Ας σταματήσουν να λένε άλλα αντί άλλων παραπληροφορώντας την ελληνική κοινωνία. Επιτάσσεις και αποζημιώνεις και τις κλινικές και το προσωπικό και αυτό κάνουμε.

Η Αξιωματική Αντιπολίτευση είναι σε αναντιστοιχία με την κοινωνία. Θα πρέπει να καταλάβουν όλοι αυτοί οι οποίοι δεν δείχνουν υπεύθυνη στάση – γιατί κάποιοι δείχνουν υπεύθυνη στάση – ότι σε μία τεράστια παγκόσμια κρίση Δημόσιας Υγείας, οι κοινωνίες και οι πολίτες συσπειρώνονται δίπλα σε αυτούς οι οποίοι μάχονται και αγωνίζονται. Δεν το έχουν καταλάβει ακόμα.

Είναι σαν όλη η κοινωνία να παλεύει και να προσπαθεί και κάποιοι λίγοι στη γωνία να εύχονται να αποτύχει η χώρα. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, είναι κάτι το οποίο δεν δέχομαι. Θα ήθελα να πιστέψω ότι δεν ισχύει. Και έχει ακόμα χρόνο αυτή η ομάδα και το κομμάτι της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης ή της Αντιπολίτευσης που θέλει να κάνει τέτοιου είδους κριτική, να αναθεωρήσει. Γιατί όλα είναι εδώ και κρίνονται από την ελληνική κοινωνία.

Δεν έχω την πολυτέλεια να θεωρητικολογώ. Πρέπει να παίρνω αποφάσεις. Και οι αποφάσεις αυτές είναι κρίσιμες γιατί έχουν να κάνουν με τις ζωές των ανθρώπων. Στην κρίση αποφασίζει κανείς: θα σώσουμε ζωές, θα πάρουμε αποφάσεις, θα κάνουμε αυτό που πρέπει; Ή θα μπούμε σε μια μίζερη μικροπολιτική διαδικασία πάνω στο θάνατο των ανθρώπων;»

Η προσπάθεια που κάνουμε προϋποθέτει εθνικό πρόσημο, να φοράμε τη φανέλα της Εθνικής Ομάδας

«Ενδεχομένως θα μπορούσαμε να έχουμε πάει και κάποιες μέρες νωρίτερα στο lockdown στη βόρεια Ελλάδα. Η Επιτροπή Λοιμωξιολόγων-Επιδημιολόγων εισηγείται βάσει των δεδομένων και η Κυβέρνηση παίρνει τις αποφάσεις της. Αλλά εάν πούμε ότι εμείς αργήσαμε να πάμε σε lockdown σε όλη τη χώρα, τι πρέπει να πουν κραταιές χώρες, με τεράστια συστήματα Υγείας και τα ινστιτούτα Υγείας με 50.000 κρούσματα την ημέρα, με τα εθνικά τους συστήματα να έχουν καταρρεύσει, με αεροδιακομιδές περιστατικών σε γειτονικές χώρες, με αναπνευστήρες στα πάρκινγκ των Νοσοκομείων;

Πουθενά δεν έχω δει τέτοια πράγματα στη χώρα και πιστεύω ότι εάν όλοι συμμετέχουμε σε αυτή την προσπάθεια, δεν θα δούμε. Αλλά αυτή η προσπάθεια προϋποθέτει εθνικό πρόσημο και στήριξη από όλους. Και μετριόμαστε ως πολιτικοί όλοι για το αν φοράμε τη φανέλα της Εθνικής Ομάδας και αν μας ενδιαφέρει πιο πολύ η χώρα από το κόμμα μας ή τρία λεπτά δημοσιότητας.»

Λυπάμαι που στον πλανήτη ΣΥΡΙΖΑ θεωρούν εμπόριο ελπίδας το εμβόλιο

«Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε εντολή στο Υπουργείο Υγείας να εκπονήσει ένα βιώσιμο, πολυσύνθετο σχέδιο για τον εμβολιασμό των συμπατριωτών μας. Και αυτό κάνουμε.

Σήμερα το μεσημέρι είχα τηλεφωνική επικοινωνία με τον ομόλογό μου της Γερμανίας τον Γενς Σπαν. Μου είπε ότι στις 15 Δεκεμβρίου τα εμβολιαστικά τους κέντρα θα είναι έτοιμα και όλοι θα περιμένουν πότε θα υπάρχει το ευχάριστο νέο, προκειμένου να μπορέσουν να εμβολιάσουν. Η κυρία Φον Ντερ Λάιεν το ανακοίνωσε η ίδια στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σειρά ηγετών, εταιρειών, πανεπιστημίων, επιστημόνων τοποθετούνται για αυτό.

Στον πλανήτη ΣΥΡΙΖΑ βλέπω ότι υπάρχει μια άλλη αντίληψη των πραγμάτων. Λυπάμαι αν θεωρούν ότι όλοι αυτοί τους οποίους προανέφερα, κάνουν εμπόριο ελπίδας για τους λαούς τους.»