Κοινωνία

Αποφυλακίσθηκε ο Αρτέμης Σώρρας

Η απόφαση του δικαστικού συμβουλίου για τον ιδρυτή της "Ελλήνων Συνέλευσις".

Ελεύθερος, μετά από δύο χρόνια και 5 μήνες κράτησης, ο Αρτέμης Σώρρας, ο οποίος βγήκε σήμερα από τις φυλακές Χαλκίδας.

Ο Σώρρας αποφυλακίστηκε με απόφαση του δικαστικού συμβουλίου, που έκανε δεκτή την αίτηση του ιδρυτή του πολιτικού φορέα "Ελλήνων Συνέλευσις", μετά την συμπλήρωση των 3/5 της ποινής του, επιβάλλοντάς του περιοριστικούς όρους.

Ο Αρτέμης Σώρρας τον Δεκέμβριο του 2019 καταδικάστηκε από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων σε 6 χρόνια κάθειρξης χωρίς αναστολή, για το αδίκημα της απόπειρας απάτης σε βάρος του Δημοσίου, ενώ είχε παραμένει προσωρινά κρατούμενος για 18 μήνες.

Η κατηγορία για την οποία καταδικάστηκε αφορά την υπόθεση των ισχυρισμών του ότι κατέχει τεράστιο χρηματικό ποσό, το οποίο θα χορηγούσε στο Δημόσιο προς εξόφληση του χρέους της χώρας.

Στην υπόθεση ήταν συγκατηγορούμενοί του, 22 μέλη και στελέχη του πολιτικού φορέα "Ελλήνων Συνέλευσις", οι οποίοι απαλλάχθηκαν από τις κατηγορίες που αντιμετώπιζαν.