Κορονοϊός: Κρούσματα σε γηροκομείο στη Νίκαια

Τι έδειξαν οι δειγματοληπτικοί έλεγχοι του ΕΟΔΥ στους ηλικιωμένους που φιλοξενούνται στη δομή, καθώς και στο προσωπικό.

Συναγερμός έχει σημάνει στο γηροκομείο "Μέλαθρον" στη Νίκαια, όπου φιλοξενούνται 39 ηλικιωμένοι, καθώς έπειτα από σχετικούς ελέγχους εντοπίστηκαν 6 κρούσματα κορονοϊού.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, την Τετάρτη κλιμάκιο του ΕΟΔΥ υπέβαλε και τα 14 άτομα που εργάζονται εκεί, τους ιδιοκτήτες αλλά και ένα 30% των φιλοξενούμενων σε τεστ. Την Πέμπτη το βράδυ όμως δύο ηλικιωμένοι εμφάνισαν συμπτώματα και διακομίστηκαν στο «Τζάνειο» Νοσοκομείο του Πειραιά.

Έτσι λοιπόν στη συνέχεια επιχείρηση ειδοποίησε τον ΕΟΔΥ, προμηθεύτηκε rapid test και υπέβαλε όλο το προσωπικό αλλά και τους φιλοξενούμενους σε τεστ. Τότε διαπιστώθηκαν πως 5 ηλικιωμένοι και μία νοσοκόμα είναι θετικοί.

