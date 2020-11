Κόσμος

Παραιτήθηκε υπουργός που μετέφερε τα παιδιά της με κρατικό αυτοκίνητο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι έγραψε η 45χρονη παραιτηθείσα υπουργός Παιδείας σε ανάρτησή της στο facebook.

Η υπουργός Παιδείας της Εσθονίας Μάιλις Ρεπς υπέβαλε χθες την παραίτησή της μετά από δημοσιεύματα που ανέφεραν ότι χρησιμοποιούσε ένα κρατικό αυτοκίνητο και έναν οδηγό του υπουργείου για να μεταφέρει τα παιδιά της στο σχολείο.

Σύμφωνα με την σκανδαλοθηρική εφημερίδα Ohtuleht, ένας οδηγός του υπουργείου είχε χρησιμοποιήσει πολλές φορές ένα κυβερνητικό όχημα για να αφήσει και να παραλάβει τα παιδιά της Ρεπς από το σχολείο.

«Έχω υποστεί μεγάλη πίεση για να συμφιλιώσω τον ρόλο της υπουργού και της μητέρας. Παραδέχομαι ότι έκανα λάθη και ζητώ συγγνώμη για αυτά», έγραψε η 45χρονη παραιτηθείσα υπουργός Παιδείας σε ανάρτησή της στο facebook.

Μετά το δημοσίευμα, η Ρεπς παραδέχθηκε ότι χρησιμοποίησε πολλές φορές πρόσφατα το κυβερνητικό αυτοκίνητο για ιδιωτικούς σκοπούς.

Παρά τις αποκαλύψεις και την επακόλουθη πίεση, η υπουργός και μητέρα έξι παιδιών αρχικά ήθελε να παραμείνει στο πόστο της.

Ο πρωθυπουργός Γιούρι Ράτας, ο οποίος υπερασπίστηκε την Ρεπς, είπε ότι αποδέχεται με λύπη την παραίτηση της.

Είναι το τρίτο μέλος της κυβέρνησης που αποχωρεί από το πόστο του αυτό το μήνα.

Φωτογραφία: Facebook Mailis Reps