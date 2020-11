Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Κομνός στον ΑΝΤ1: πέθανε ο ασθενής που δεν ήθελε να διασωληνωθεί

Τι λέει για τις ανθρώπινες στιγμές και την επικοινωνία που έχουν με τους συγγενείς τους όσοι νοσηλεύονται. Πως κινείται ο δείκτης μεταδοτικότητας στην Θεσσαλία.

Αχτίδα αισιοδοξίας για την κατάσταση με την έξαρση των κρουσμάτων κορονοϊού στην Θεσσαλία προέκυψε από την ενημέρωση του Περιφερειάρχη, Κώστα Αγοραστού, σε επικεφαλής κλινικών και νοσοκομείων της πειροχής, καθώς όπως ανέφερε μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Πρωινοί Τύποι» ο Απόστολος Κομνός, ο δείκτης μεταδοτικότητας έχει μειωθεί από 2 σε 1,04.

Παράλληλα, ο Διευθυντής της ΜΕΘ του Γενικού Νοσοκομείου της Λάρισας, είπε ότι ευελπιστεί να υπάρξει από την σημερινή εφημερία του θεραπευτηρίου και έπειτα μείωση των ασθενών και της πίεσης στο σύστημα υγείας της περιοχής.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στις ανθρώπινες στιγμές του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού με τους ασθενείς με κορονοϊό, οι οποίοι νοσηλεύονται απομονωμένοι και δίχως να μπορούν να δεχθούν επισκέψεις, λέγοντας ότι σε όσους είναι σε καλή κατάσταση έχει επιτραπεί να έχουν μαζί τους κινητό τηλέφωνο, ώστε να επικοινωνούν με οικεία τους πρόσωπα.

Δυστυχώς, όπως αποκάλυψε ο κ. Κομνός, ένας ηλικιωμένος ασθενής ο οποίος είχε αρνηθεί πεισματικά – για προσωπικούς του λόγους - να διασωληνωθεί, δυστυχώς τα ξημερώματα του Σαββάτου άφησε την τελευταία του πνοή από επιπλοκές του κορονοϊού. Μάλιστα, όπως είπε, εμφανώς συγκινημένος ο ιατρός, ο ασθενής είχε λίγες ώρες πριν εκπνεύσει, την ευκαιρία να συνομιλήσει μέσω βιντεοκλήσης με τα αγαπημένα του πρόσωπα, τα οποία δυστυχώς δεν έμελλε να ξαναδεί.