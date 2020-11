Κόσμος

Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Η Τουρκία να ανακαλέσει την απόφαση για τα Βαρώσια

Η εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ εκφράζει τη βαθιά ανησυχία των ΗΠΑ γι' αυτή τη μονομερή απόφαση.

Να ανακαλέσει την απόφαση για το άνοιγμα των Βαρωσίων καλεί το Στέιτ Ντιπάρτμεντ την Τουρκία, εκφράζοντας τη βαθιά ανησυχία των ΗΠΑ γι' αυτή τη μονομερή απόφαση. Όπως τόνισε η εκπρόσωπος Μόργκαν Ορτέιγκους, το εκ νέου άνοιγμα των Βαρωσίων είναι ασυμβίβαστο με τις αποφάσεις 550 και 789 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και συνιστά μια προκλητική και αντιπαραγωγική ενέργεια που υπονομεύει την επανέναρξη των συνομιλιών.

"Οι Ηνωμένες Πολιτείες υποστηρίζουν τις προσπάθειες για την αποκλιμάκωση των εντάσεων στην Ανατολική Μεσόγειο και συνεχίζουν να απαιτούν διάλογο και σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου. Η πρόσφατη επίσκεψη του προέδρου Ερντογάν ήταν ένα βήμα προς τη λάθος κατεύθυνση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν να υποστηρίζουν έναν ολοκληρωμένο διακανονισμό για την επανένωση του νησιού στη βάση μιας διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδία, η οποία θα ωφελήσει όλους τους Κύπριους, καθώς και την ευρύτερη περιοχή", τονίζεται χαρακτηριστικά.