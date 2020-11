Πολιτική

Η Βουλή φωτίστηκε τιμώντας την Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων (εικόνες)

Παραστάσεις από την αρχαιότητα έως σήμερα «ζωντάνεψαν» στην πρόσοψη της Βουλής, που τίμησε τις Ένοπλες Δυνάμεις.

Τη μεγάλη συνεισφορά των Ενόπλων Δυνάμεων στο έθνος και το λαό τίμησε, με βίντεο που προβλήθηκε στο κεντρικό κτήριο της, η Βουλή των Ελλήνων. Το κοινοβούλιο συμμετείχε στον πανελλήνιο εορτασμό της σημερινής Ημέρας των Ενόπλων Δυνάμεων, τιμώντας αυτούς που τάχθηκαν στην υπεράσπιση της πατρίδας μας, στη διαφύλαξη των ελληνικών αλλά και ευρωπαϊκών συνόρων.

Στην πρόσοψη του κτιρίου της Βουλής "ζωντάνεψαν" -μέσα από μια οπτική, εικαστική σύνθεση- στιγμές και γεγονότα της ιστορίας μας που αναδεικνύουν τη μεγάλη συνεισφορά των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων, κατά την ιστορική εξέλιξή τους, στην ελευθερία, στην ασφάλεια, στην ίδια την ύπαρξη του έθνους και του λαού μας.

Το προβαλλόμενο οπτικό αφιέρωμα υπενθύμισε ότι και στις σημερινές συνθήκες οι Ένοπλες Δυνάμεις μας, με υψηλό φρόνημα και προσήλωση στις δημοκρατικές αρχές και τις ανθρωπιστικές αξίες, προασπίζουν με αποφασιστικότητα την εθνική κυριαρχία και την αξιοπρέπεια της πατρίδας μας, προασπιζόμενες ταυτόχρονα την ειρήνη και την ευημερία του τόπου μας.

Το οπτικό αφιέρωμα προβλήθηκε το βράδυ του Σαββάτου, από τις 18:15 έως τις 20:45, στην πρόσοψη του Μεγάρου της Βουλής.