Αήττητη συνεχίζει η ΑΕΚ

Ρεσιτάλ από την "Βασίλισσα" κόντρα στο Μεσολόγγι.

Με την καλύτερη φετινή της εμφάνιση η ΑΕΚ νίκησε το Μεσολόγγι με 21 πόντους διαφορά (66-87) και παρέμεινε αήττητη σε όλες τις διοργανώσεις, πετυχαίνοντας τη 19η συνεχόμενη νίκη στη Basket League

Μπαίνοντας αποφασιστικά από το πρώτο… δευτερόλεπτο του αγώνα στο «Μιχάλης Κούσης» του Αγρινίου, η ΑΕΚ δεν άφησε κανένα περιθώριο στο Μεσολόγγι και νίκησε με μεγάλη άνεση με 87-66, τους «νεοφώτιστους», στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της Basket League. Η Βασίλισσα έχει πλέον ρεκόρ 4-0, αφού εκκρεμεί και το ματς στο ΟΑΚΑ κόντρα στον Προμηθέα Πάτρας για την 4η αγωνιστική, ενώ συνολικά στο ελληνικό πρωτάθλημα, έφτασε στις 19 σερί νίκες.

Ο Κιθ Λάνγκφορντ ήταν στη 12άδα, αλλά δεν αγωνίστηκε καθόλου, έχοντας ενοχλήσεις στη μέση, ενώ έλειπαν οι Μάρκους Σλότερ και Λίνος Χρυσικόπουλος. Παρόλα αυτά, οι παίκτες του Ηλία Παπαθεοδώρου έδειξαν ότι έχουν πολλές λύσεις και για αυτό κέρδισαν πολύ άνετα, με το Μεσολόγγι να πέφτει πλέον στο 3-2.

Η Ένωση είχε συνολικά πέντε παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων, με πρώτο σκόρερ, τον Ματ Λοτζέσκι με 14 πόντους (4/8τρ.). Ο Γιόνας Ματσιούλις προσέφερε 13 πόντους και 7 ριμπάουντ, ενώ ο Γιανίκ Μορέιρα πέτυχε 12 πόντους. Επίσης, οι Νίκος Γκίκας και Δημήτρης Κατσίβελης σημείωσαν από 11 πόντους έκαστος. Πάρα πολύ καλή παρουσία είχε από τη μεριά του, ο Δημήτρης Μαυροειδής, με 8 πόντους και 8 ριμπάουντ.

Τα δεκάλεπτα: 17-32, 37-56, 50-68, 66-87

Οι συνθέσεις:

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ (Καλαμπάκος): Γκριν 7 (1/7 σουτ, 3 ασίστ), Φέργκιουσον 10 (2/3 τρίποντα), Αγραβάνης 13 (2/6 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 6/9 βολές, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Αμάρντι 2, Μπράουν 17 (7/8 δίποντα, 3/7 βολές, 4 ριμπάουντ), Λάνγκφορντ 4, Χονδρογιάννης 2, Ναούμης, Σαχπατζίδης 2 (4 ριμπάουντ), Μοτσενίγος 5 (1), Χατζηνικόλας 2, Γράβας 2

ΑΕΚ (Παπαθεοδώρου): Γιάνκοβιτς 4, Γκίκας 11 (3/5 τρίποντα), Μαυροειδής 8 (4/8 δίποντα, 8 ριμπάουντ), Λοτζέσκι 14 (4/8 τρίποντα), Ρογκαβόπουλος 7 (1/6 σουτ), Μορέιρα 12 (4 ριμπάουντ), Ματσιούλις 13 (5/8 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 7 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Κατσίβελης 11 (1), Ζήσης 5 (4 ασίστ), Γόντικας 2, Μωραΐτης