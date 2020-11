Κοινωνία

Συνεπιβάτιδα μηχανής σκοτώθηκε σε τροχαίο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πως συνέβη η τραγωδία με θύμα την άτυχη γυναίκα.

(εικόνα αρχειου)

Τραγικό θάνατο βρήκε μια 38χρονη, το απόγευμα του Σαββάτου, στην Γλυφάδα.

Ήταν συνεπιβάτιδα σε μοτοσυκλέτα που οδηγούσε ένας 36χρονος. Κάποια στιγμή, γύρω στις 16:00, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο της μηχανής με αποτέλεσμα αυτή να εκτραπεί από την πορεία της.

Από το τροχαίο τραυματίστηκαν και οι δύο, ελαφρά ο οδηγός και δυστυχώς θανάσιμα η 38χρονη συνοδηγός της μηχανής.