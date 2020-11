Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - ΗΠΑ: έγκριση στην θεραπεία συνθετικών αντισωμάτων της Regeneron

Είχε χρησιμοποιηθεί για τη θεραπεία του απερχόμενου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Η Αμερικανική Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) ενέκρινε χθες, με τη διαδικασία του κατ' επείγοντος, τη θεραπεία συνθετικών αντισωμάτων κατά της Covid-19 από την εταιρεία βιοτεχνολογίας Regeneron, η οποία χρησιμοποιήθηκε για τη θεραπεία του απερχόμενου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

«Η έγκριση αυτών των θεραπειών με μονοκλωνικά αντισώματα μπορεί να επιτρέψει σε ασθενείς να αποφύγουν τη νοσηλεία και να μειωθεί η πίεση στο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης», δήλωσε ο αξιωματούχος της FDA, Στίβεν Χαν.