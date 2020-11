Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: θρήνος για 33χρονη ασθενή που κατέληξε

Ραγδαία επιδείνωση παρουσίασε η υγεία της γυναίκας.

Μακραίνει η λίστα των θυμάτων από κορονοϊό στην Ελλάδα, καθώς κατέληξαν τέσσερα άτομα στο νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης το τελευταίο 24ωρο, ανάμεσα τους και μία 33χρονη.

Ο θάνατος της 33χρονος αποδίδεται σε επιπλοκές που προκάλεσε ο κορονοϊός.

Η νεαρή γυναίκα διακομίσθηκε το Σάββατο το βράδυ στο Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, όπου κατέληξε από ανακοπή.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ οι γιατροί για να βεβαιωθούν από που προήλθε η ραγδαία επιδείνωση της υγείας της, πραγματοποίησαν rapid test το οποίο βγήκε θετικό.

Όλα αυτά, λίγες ώρες μετά την ανακοινωση το απόγευμα του Σαββάτου τριψήφιου αριθμού θανάτων απο κορονοϊό στην Ελλάδα, μέσα σε 24 ώρες.

ΠΟΕΔΗΝ: 4 υγειονομικοί δίνουν “μάχη για την ζωή τους”

«Μεταξύ των 522 διασωληνωμένων στις ΜΕΘ από κορονοϊό βρίσκονται και τέσσερις συνάδελφοί μας που δίνουν τη μάχη για τη ζωή. Δύο από το Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας και δύο από το Γενικό Νοσοκομείο της Καβάλας. Γεροί χωρίς υποκείμενα νοσήματα», αναφέρει ο Πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ.

Όπως συμπληρώνει, «η μοίρα το έφερε να αγωνίζονται για τη ζωή τους στα νοσοκομεία που με τις υπηρεσίες τους σώζουν ανθρώπινες ζωές ή όχι δεν φταίει η μοίρα, αλλά τα λάθη και οι παραλείψεις των αρμοδίων. Ευχόμαστε να έχουν τη τύχη του γιατρού που αποσωληνώθηκε πριν λίγες ημέρες και εξήλθε από τη ΜΕΘ του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών κερδίζοντας τη μάχη από τον κορονοϊό. Από το πλήθος των χειροκροτημάτων περάσαμε στην ένοχη σιωπή της πολιτείας. Περαστικά στους συναδέλφους και σε όλους τους ασθενείς στις ΜΕΘ. Ο ιός δεν κάνει διακρίσεις. Δεν θα λυγίσουμε».