“Αττικόν”: 25 κυήσεις από μητέρες θετικές στον κορονοϊό

Τι δείχνουν οι έρευνες για έγκυες γυναίκες με κορονοϊό και τα νεογνά τους.

Από την έναρξη της πανδημίας COVID-19 μέχρι σήμερα έχουν αντιμετωπιστεί στη Γ’ Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) στο ΠΓΝ «Αττικόν», 25 κυήσεις από μητέρες θετικές στον κορονοϊό SARS-CoV-2, με άριστη έκβαση.

Οπως αναφέρεται σε ανακοίνωση τα ασφαλή αυτά δεδομένα επιβεβαιώνονται και από μία πρόσφατη μελέτη που δημοσιεύτηκε στο JAMA.

Οι ερευνητές εξέτασαν 252 έγκυες θετικές στον ιό SARS-CoV-2 και συνέκριναν την έκβαση των κυήσεων με 3.122 γυναίκες αρνητικές στον κορονοϊό. Συνολικά, δεν παρατηρήθηκε διαφορά στην έκβαση κυήσεων ανάμεσα στις δύο ομάδες. Λοίμωξη νεογνού με τον ιό SARS-CoV-2 παρατηρήθηκε σε 3% των περιπτώσεων. Τα νεογνά αυτά γεννήθηκαν από μητέρες που ήταν ασυμπτωματικές ή είχαν ήπια συμπτωματολογία (μόνο μία μητέρα είχε σοβαρή συμπτωματολογία) και σε όλες τις περιπτώσεις η μητέρα είχε προσβληθεί στο τρίτο τρίμηνο της κύησης. Τα πέντε από αυτά τα νεογνά γεννήθηκαν με φυσιολογικό (κολπικό) τοκετό. Δεν παρατηρήθηκε διαφορά στην παθολογία του πλακούντα, σε σχέση με τη βαρύτητα της λοίμωξης Covid-19. Το 95% των γυναικών ήταν ασυμπτωματικές ή με ήπια συμπτωματολογία (239 γυναίκες), ενώ 6 γυναίκες (3%) ανέπτυξαν σοβαρή ή πολύ σοβαρή συμπτωματολογία. Το 6% των γυναικών που ήταν θετικές στον ιό SARS-CoV-2 (14 γυναίκες) χρειάστηκε να νοσηλευτούν. Συμπερασματικά, στη μελέτη αυτή φάνηκε ότι η λοίμωξη της μητέρας από τον ιό SARS-CoV-2 δεν συσχετίσηκε με αρνητική έκβαση της κύησης.

Η Διευθύντρια της Γ’ Μαιευτικής – Γυναικολογικής κλινικής, καθηγήτρια Σοφία Καλανταρίδου, σε συνεργασία με την προϊσταμένη της αίθουσας τοκετών Ελένη Αλεξίου και την Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων του Αττικού Νοσοκομείου έχουν θεσπίσει πρωτόκολλο διαχείρισης και έχουν ορίσει ειδικά διαμορφωμένο χώρο επεμβάσεων για τη διεκπεραίωση τοκετού σε γυναίκες θετικές στον ιό SARS-CoV-2, είτε φυσιολογικά είτε με καισαρική τομή.

Στη Γ’ Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική ΕΚΠΑ γέννησαν μέχρι σήμερα 11 επίτοκες στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο της κλινικής. Όλα τα νεογνά είναι υγιή και αρνητικά στον ιό SARS-CoV-2. Μία γυναίκα γέννησε με φυσιολογικό τοκετό, μία με αναρροφητική εμβρυουλκία και εννέα με καισαρική τομή, λόγω μαιευτικών ενδείξεων. Σε καμία περίπτωση δεν ανιχνεύτηκε ο ιός SARS-CoV-2 στον πλακούντα, το αμνιακό υγρό, το αίμα του ομφαλίου λώρου, το νεογνό και το μητρικό γάλα. Η ιστολογική εξέταση του πλακούντα έδειξε αλλοιώσεις που αφορούσαν τη μητρική αγγειακή κυκλοφορία του πλακούντα, γεγονός που έχει αναφερθεί και στη διεθνή βιβλιογραφία.

Με λοίμωξη Covid-19 νοσηλεύτηκαν, επίσης, πέντε έγκυες με κύηση πρώτου τριμήνου, μία με κύηση δευτέρου τριμήνου και έξι με κύηση τρίτου τριμήνου. Μία γυναίκα απέβαλλε στην 9η εβδομάδα κύησης. Στις περισσότερες περιπτώσεις οι γυναίκες ήταν ασυμπτωματικές ή με ήπια συμπτωματολογία, όσον αφορά τη λοίμωξη από τον κορονοϊό SARS-CoV-2, και η αιτία για την εισαγωγή τους στο Αττικό νοσοκομείο αφορούσε μαιευτικές επιπλοκές. Οι έγκυες που έλαβαν εξιτήριο, μετά από δύο αρνητικούς μοριακούς ελέγχους, συνέχισαν την παρακολούθηση της κύησης, όπως επιθυμούσαν, στους θεράποντες ιατρούς τους. Παράλληλα, γυναίκες που βρίσκονται στο τρίτο τρίμηνο της κύησης, είναι ασυμπτωματικές για τη λοίμωξη Covid-19, και χρειάζονται τακτική καρδιοτοκογραφική παρακολούθηση, ελέγχονται σε εξωτερική βάση για το «καλώς έχειν» του εμβρύου, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο της Γ’ Μαιευτικής – Γυναικολογικής κλινικής ΕΚΠΑ.

Οι λεχωίδες και οι έγκυες με λοίμωξη Covid-19 νοσηλεύονται στην ειδική πτέρυγα του Αττικού Νοσοκομείου. Τα νεογνά νοσηλεύονται σε θερμοκοιτίδα σε ειδικό θάλαμο στη μονάδα προώρων νεογνών για παρακολούθηση. Υπάρχει σχεδιασμός για τη δημιουργία χώρου νοσηλείας των λεχωίδων που είναι ασυμπτωματικές ή με ήπια συμπτωματολογία μαζί με τα νεογνά τους, εφόσον επιθμούν να θηλάσουν, μετά από έγγραφη συναίνεσή τους.