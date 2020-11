Αθλητικά

Νίκη με ανατροπή για τον ΠΑΟΚ

"Λύγισε" τον ΠΑΣ Γιάννινα, που έπαιζε με δέκα για 40 λεπτά.

Νίκη με την «ψυχή στο στόμα» πέτυχε ο ΠΑΟΚ ανατρέποντας στην Τούμπα το εις βάρος του 0-1 και φτάνοντας στη νίκη με γκολ στις καθυστερήσεις από τον Ελ Καντουρί, γκολ που πέρασε από διπλή κρίση του VAR μέχρι την κατακύρωση του από τον Ροδίτη ρέφερι Τάσο Σιδηρόπουλο. Με τον Αντρέ Βιεϊρίνια στην ενδεκάδα, 4 μήνες από την προηγούμενη τελευταία του εμφάνιση με τα ασπρόμαυρα, ο ΠΑΟΚ υποδέχτηκε απόψε (22/11) τον ΠΑΣ Γιάννινα στο άδειο γήπεδο της Τούμπας.

Το παιχνίδι ξεκίνησε και εξελίχθηκε με υποτονικούς τους γηπεδούχους που πάσχιζαν χωρίς επιτυχία για να δημιουργήσουν μια καλή ευκαιρία. Η πρώτη αξιόλογη φάσης της αναμέτρησης έγινε μόλις στο 31΄ όταν ο ΠΑΣ στην φάση αυτή, άνοιξε το σκορ με το σουτ του Εραμούσπε μετά από πολύ καλή πλαγιοκόπηση του Λεό που αξιοποίησε αδράνεια του Ροντρίγκο και πάσαρε στον αμαρκάριστο συμπαίκτη του. Ο ΠΑΣ πιο οργανωμένος έκλεισε τους διαδρόμους στον ΠΑΟΚ που όμως είχε στο 37' και 38' διπλή ευκαιρία με τον Εσίτι τις πρώτες σε ένα απογοητευτικό πρώτο μέρος.



Σ΄αυτό το α΄ μέρος, ο ΠΑΟΚ ήταν ανεξήγητα κακός, υποτονικός και με ανέτοιμους κάποιους παίκτες του, όπως ο Βιεϊρίνια και ο Ροντρίγκο. Αντίθετα ο ΠΑΣ με πρέσιγκ σε όλο το γήπεδο "αιχμαλώτισε" τον ΠΑΟΚ και τον απέτρεψε από το να δημιουργήσερι αξιόλογες επιθέσεις.

Με το ξεκίνημα της επανάληψης, ο Γκαρσία έκανε τρεις ταυτόχρονα αλλαγές για να διορθώσει την κατάσταση και με τους Τζόλη, Ελ Καντουρί και Μπίσεσβαρ άλλαξε την κακή εικονα του πρώτου μέρους και στο 52' πέτυχε την ισοφάριση. Ο Πολωνός Κάρολ Σφιντέρσκι σε θέση βολής πέτυχε το 5ο του γκολ στην σεζόν σε όλες τις διοργανώσεις εκμεταλλευόμενος την τυφλή απόκρουση του γκολκίπερ Χουτεσιώτη σε δυνατό σουτ του Αντρ. Ζίφκοβιτς.



Ο ΠΑΟΚ βρήκε ρυθμό και κίνηση και στο 58' ένα εν κινήσει μονοκόμματο σουτ του Σβαμπ, έφυγε άουτ ενώ στο 59' δυνατό σουτ του Τζόλη συγκλόνισε το κάθετο δοκάρι του ΠΑΣ ο οποίος από του 57ου αγωνίστηκε με παίκτη λιγότερο λόγω της αποβολής του σκόρερ του Εραμούσπε.

Η ισοφάριση από τον ΠΑΟΚ στις αρχές της επανάληψης έδωσε στους γηπεδούχους περιθώρια βελτίωσης αλλά παράλληλα αύξησε και την ανασταλτική λειτουργία των Ηπειρωτών που με πιο αμυντική τακτική επιχείρησαν να διατηρήσουν το ισόπαλο αποτέλεσμα. Πάντως στο 77΄ οι Γιαννιώτες έφθασαν κοντά στο δεύτερο γκολ με τον Παμλίδη, αλλά ο τελευταίος έχασε το κοντρόλ της μπάλας λίγο πριν πλασάρει την εστία του «Δικεφάλου».

Στο 86' ο Σφιντέρσκι δεν μπόρεσε να πιάσει κεφαλιά από άριστη θέση σε σέντρα του Ροντρίγκο με τον ΠΑΟΚ να πιέζει για το γκολ της νίκης. Στο τελευταίο τέταρτο ο ΠΑΟΚ ρίσκαρε πολύ με την προσθήκη του Τσόλακ και με τους κεντρικούς αμυντικούς του να βγαίνουν συστηματικά στην αντεπίθεση αφήνοντας την γραμμή ευθύνης τους. Το ρίσκο αυτό δικαιώθηκε στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων όταν ο Ελ Καντουρί, με ανάποδο γυριστό σουτ παραβίασε την εστία του ΠΑΣ πετυχαίνοντας το 2-1, μετά από διπλή επικύρωση της φάσης από το VAR.

Οι συνθέσεις:

ΠΑΟΚ (Πάμπλο Γκαρσία): Ζίβκοβιτς, Ροντρίγκο, Βαρέλα, Κρέσπο, Περέιρα (76' Τσόλακ), Εσίτι (46' Ελ Καντουρί), Σβαμπ, Μουργκ (46' Μπίσεσβαρ), Α. Ζίβκοβιτς, Βιεϊρίνια (46' Τζόλης) και Σφιντέρσκι (96' Ουαγκέ).

ΠΑΣ Γιάννινα (Αργύρης Γιαννίκης) : Χουτεσιώτης, Παντελάκης, Εραμούσπε, Σάλιακας, Πίρσμαν, Κάστρο, Σιόντης, Καρτάλης (80' Λώλης), Παμλίδης, Κρίζμαν (25' Ελευθεριάδης) και Λεό (63' Ντομίνγκες).