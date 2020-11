Αθλητικά

Ο Λιούις Χάμιλτον γίνεται... Σερ!

Η τιμητική διάκριση για τον Βρετανό πιλότο της F1, από τη Βασίλισσα Ελισάβετ.

Μια τιμητική διάκριση περιμένει σε λίγο καιρό τον Λιούις Χάμιλτον, καθώς θα λάβει τον τίτλο του ιππότη από τη Βασίλισσα Ελισάβετ. Όπως αναφέρει δημοσίευμα των Times, τη σχετική πρόταση να τιμηθεί ο 35χρονος οδηγός της Φόρμουλα Ένα με τον τίτλο του Σερ κατέθεσε ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, Μπόρις Τζόνσον.

Αξίζει να σημειωθεί ότι αυξάνονται οι «φωνές» που ζητούν να χριστεί ιππότης ο Βρετανός «πιλότος», ο οποίος την περασμένη Κυριακή (15/11) πανηγύρισε τη νίκη στο γκραν πρι της Τουρκίας και, παράλληλα, εξασφάλισε και μαθηματικά τον έβδομο τίτλο οδηγών στη σπουδαία καριέρα του.

Σύμφωνα με το σχετικό δημοσίευμα, η αρμόδια επιτροπή δεν έχει λάβει ακόμη την απόφαση εάν θα χριστεί ιππότης ο Χάμιλτον, αλλά σε αυτό υπογραμμίζεται ότι ο Τζόνσον θέλει να γίνει Σερ ο Χάμιλτον, προκειμένου να αναγνωριστούν τα επιτεύγματά του εντός κι εκτός πίστας, καθώς ο 35χρονος με δηλώσεις του καταφέρεται εναντίον του ρατσισμού και των διακρίσεων.

Προκειμένου να του απονεμηθεί ο τίτλος του ιππότη, θα πρέπει να εξεταστούν και οι φορολογικές υποθέσεις του Χάμιλτον, ο οποίος ζει στο Μονακό. Πάντως, δημοσίευμα της Sun αναφέρει ότι η αρμόδια κυβερνητική επιτροπή εξέτασε τα οικονομικά του Βρετανού και ανακοίνωσε ότι είναι «όλα εντάξει», με αποτέλεσμα η εφημερίδα να τονίζει ότι ο Χάμιλτον θα τύχει της συγκεκριμένης τιμής.

Στο παρελθόν ο Χάμιλτον κρατούσε χαμηλούς τόνους στις εκκλήσεις για να γίνει ιππότης, λέγοντας: «Δεν έχω σώσει ζωές, δεν είμαι αφανής ήρωας όπως το προσωπικό του εθνικού συστήματος υγείας ή ο λοχαγός Σερ Τομ Μουρ». Όμως, δήλωσε στο BBC ότι, εάν του απονεμηθεί αυτή η τιμή, θα είναι «η πιο ευτυχισμένη ημέρα της ζωής» του να ξανασυναντήσει τη Βασίλισσα. Το 2008, όταν ο Χάμιλτον κατέκτησε το πρώτο από τα επτά πρωταθλήματα οδηγών στην καριέρα του, του απονεμήθηκε από τη Βασίλισσα ο τίτλος με τα αρχικά MBE που μεταφράζεται ως «Πιο άριστη τάξη της Βρετανικής Αυτοκρατορίας».