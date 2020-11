Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Κικίλιας: Ανεδαφικό να μιλάμε για άρση του lockdown

Το ΕΣΥ έχει ξεπεράσει 4 και 5 φορές τις δυνατότητές του, συγκλονιστική η προσπάθεια στη Βόρεια Ελλάδα, τόνισε ο Υπουργός Υγείας. Τι είπε για το εμβόλιο.

"Τις τελευταίες τρείς ημέρες, όπως βλέπουμε τις επιδημιολογικές καμπύλες στη Βόρεια Ελλάδα και ειδικά στο Νομό Θεσσαλονίκης, φαίνεται να υπάρχει μία επιπέδωση. Έχει σημασία όμως και ο ρυθμός εξάπλωσης, το R. Σε ό,τι έχει να κάνει με τις νοσηλείες, προφανώς μιλάμε για μια τεράστια μάχη. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας έχει ξεπεράσει 4 και 5 φορές τις δυνατότητές του. Γίνεται μία συγκλονιστική προσπάθεια στη Βόρεια Ελλάδα και ακόμα το Σύστημα Υγείας αντέχει." ανεφερε ο υπουργός Υγείας, Βασίλης Κικίλιας στον τηλεοπτικό σταθμό MEGA.

Οπως είπε ο υπουργός πλέον έχουμε φτάσει στις 1.239 κλίνες ΜΕΘ σε όλη την Ελλάδα. Από αυτές οι 687 είναι ΜΕΘ Covid και οι 552 είναι non-Covid. Άρα εξυπηρετούμε και τα υπόλοιπα περιστατικά - εγκεφαλικά, καρδιακά, τροχαία - σε αντίθεση με άλλα Συστήματα Υγείας. Και είμαστε πολύ περήφανοι γι’ αυτό, σε μία πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση, σε μια πανδημία, το Εθνικό Σύστημα Υγείας εδώ στην Ελλάδα ακόμα αντέχει.

4.000 από το επικουρικό προσωπικό θα μονιμοποιηθούν στο Ε.Σ.Υ.

Το Υπουργείο Υγείας και η ελληνική κυβέρνηση εν μέσω πανδημίας, προσέλαβαν στο Ε.Σ.Υ. 7.000 άτομα επικουρικό προσωπικό – γιατρούς, νοσηλευτές και λοιπό προσωπικό, ανέφερε ο κ. Κικίλιας. "Ποτέ ξανά στην ιστορία του Ε.Σ.Υ., σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, δεν έγιναν τόσες πολλές προσλήψεις επικουρικών. Από αυτούς οι 4.000 νοσηλευτές, βοηθοί, τραυματιοφορείς με διαδικασίες ΑΣΕΠ και μοριοδότησης θα μείνουν για πάντα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, μονιμοποιούνται. Επίσης, προσελήφθησαν 300 εντατικολόγοι, εκ των οποίων ένας σημαντικός αριθμός ήταν ως επικουρικοί μέσα στο Ε.Σ.Υ., κάποιοι άλλοι ήταν του ιδιωτικού τομέα και κάποιοι άλλοι ήρθαν από το εξωτερικό. Και γι’ αυτούς ολοκληρώθηκε η διαδικασία για να είναι μόνιμοι στις ΜΕΘ μας. Έχουμε βάλει στη διαδικασία και στη μάχη και αυτούς οι οποίοι κάνουν ειδικότητα. Έχουμε φέρει διαδικασίες έτσι ώστε και από τον ιδιωτικό τομέα να μπορούν να έρθουν στο Ε.Σ.Υ. γιατροί και νοσηλευτές. Εν κινήσει και εν μέσω πανδημίας κάνουμε ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατό, για αυτό και τα αποτελέσματα είναι πολύ καλύτερα στη χώρα μας".

Όλοι οι ασθενείς έχουν τη νοσηλεία που χρειάζονται

Αυτήν τη στιγμή, όπως είπε, όλοι όσοι έχουν ανάγκη ΜΕΘ, νοσηλεύονται. "Όλους! Σε ΜΕΘ ή πολυδύναμες ΜΕΘ, όπως έχει εξηγήσει και η κυρία Κοτανίδου. Είναι μία συγκλονιστική προσπάθεια. Από την πρώτη στιγμή στήριξα όλους τους εργαζόμενους, τους ανέδειξα και τους ευχαριστώ πάρα πολύ, είμαι υπόχρεος. Αγαπώ αυτούς τους ανθρώπους που δίνουν αυτή τη μάχη από τη Βόρεια Ελλάδα μέχρι τη Νότια Ελλάδα και τα νησιά μας. Τους αγαπάω, τους σέβομαι και νομίζω ότι η Πολιτεία θα βρει και άλλους τρόπους προκειμένου να τους επιβραβεύσει".

Με πατριωτισμό και δύναμη, παλεύουμε για να σωθεί έστω και μία παραπάνω ανθρώπινη ζωή

"Οι νεκροί είναι μια τραγική πραγματικότητα, την οποία ζούμε καθημερινά. Εμείς θα θέλαμε να μην υπάρχει ούτε ένας νεκρός, ούτε αυτοί της γρίπης, κανένας! Αλλά μιλάμε για μια πανδημία. Έχει γίνει κατανοητό αυτό; Τη μάχη που δίνει ο πλανήτης; Μερικές φορές βλέπω ότι κάποιοι, ελαφρά τη καρδία, θέλουν να κάνουν τους «σχολιαστές των τριών λεπτών», αγνοώντας ότι μιλάμε για μια πανδημία, για μια συγκλονιστική κατάσταση που έχει οδηγήσει σε lockdown το μισό αν όχι όλο τον πλανήτη. Κανέναν νεκρό δεν θα ήθελα, ούτε έναν άνθρωπο να χάσουμε. Και για αυτό και δίνουμε μια συγκλονιστική μάχη όλοι μαζί. Καλώς ή κακώς, τα πράγματα στη ζωή κρίνονται σε σύγκριση με κάτι άλλο. Σε σύγκριση με τις πλούσιες χώρες, σε σύγκριση με αυτούς που έχουν άπλετο χρήμα, σε σύγκριση με αυτούς οι οποίοι δεν είχαν μνημόνια δέκα χρόνια και δεν είχαν κανένα πρόβλημα να ενισχύσουν τα συστήματα Υγείας τους, αυτοί έχουν ήδη καταρρεύσει και εμείς είμαστε ακόμα όρθιοι και παλεύουμε. Και αυτή την ψυχολογία, αυτό τον πατριωτισμό και αυτή τη δύναμη θέλω να εξακολουθώ να περνάω σε όλους τους συναδέλφους, σε όλους τους νοσηλευτές, σε όλους τους συνεργάτες που παλεύουν. Θα είμαστε εδώ και θα παλέψουμε μέχρι και την τελευταία στιγμή, για να σωθεί έστω και μια παραπάνω ανθρώπινη ζωή".

Ανεδαφικό να μιλάμε για άρση του lockdown στο τέλος του μήνα

Είπε ότι πρέπει να επιδείξουμε πολύ μεγάλη προσοχή και εν μέσω lockdown και όταν θα έρθει η ώρα να αρθούν ένα-ένα τα περιοριστικά μέτρα. "Χρειάζεται από όλους σύνεση, σοβαρότητα, ενσυναίσθηση του πόσο σημαντική είναι η ανθρώπινη ζωή, του διπλανού μας, του πατέρα μας, της μάνας μας, του φίλου μας. Με βάση τα επιδημιολογικά δεδομένα, την πίεση στο Ε.Σ.Υ. αλλά και τη διασπορά, είναι αυταπόδεικτο ότι δεν μπορεί να αρθούν στο τέλος του μήνα. Είμαι υποχρεωμένος να βλέπω τα δεδομένα μέρα-μέρα. Είναι ανεδαφική αυτή η κουβέντα. Αυτή τη στιγμή δίνεται μία μάχη. Πρέπει να πέσει ο αριθμός των κρουσμάτων και να πάρει ανάσα το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Αυτές οι δύο είναι οι βασικές μεταβλητές για να μπορέσουμε σταδιακά, βήμα-βήμα, να επανέλθουμε σε μία μερική κανονικότητα".

Θα έχουμε το εμβόλιο την ίδια στιγμή με όλους τους Ευρωπαίους πολίτες

"Θα έχουμε εμβόλια όταν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί EMA και FDA και η Ευρωπαϊκή Ένωση εγκρίνουν αυτά τα εμβόλια, έτσι ώστε με ασφάλεια να μπορέσουν να τα χρησιμοποιήσουν οι πολίτες. Νομίζω ότι δεν αργεί αυτό. Αυτό το οποίο μπορώ να σας πω με βεβαιότητα είναι ότι όταν θα τα δουν οι Γερμανοί, οι Γάλλοι και οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι πολίτες, την ίδια ακριβώς μέρα θα τα δουν και οι Έλληνες. Είναι ένα κοινό ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Παρουσίασα πριν από μία εβδομάδα το Εθνικό Σχέδιο των Εμβολιασμών, με τουλάχιστον 1.018 εμβολιαστικά κέντρα και τη δυνατότητα να εμβολιαστούν 2.117.000 συμπολίτες μας το μήνα. Αυτό αν χρειαστεί και έχουμε παραπάνω του ενός ή των δύο εμβολίων, μπορεί να επεκταθεί και άλλο".