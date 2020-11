Πολιτική

Κορονοϊός: Έξι βουλευτές-γιατροί στη διάθεση του ΕΣΥ

Άλλοι δύο βουλευτές γνωστοποίησαν με επιστολή τους πως θέτουν εαυτούς στη “μάχη” κατά της COVID-19.

Εθελοντής στη “μάχη” με τον “αόρατο εχθρό”, τον κορονοϊό που “θερίζει” ζωές στη χώρα μας, είναι άλλοι δύο βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Ο βουλευτής Λακωνίας, Νεοκλής Κρητικός και ο βουλευτής Θεσπρωτίας, Βασίλης Γιόγιακας, γνωστοποίησαν πως θέτουν εαυτούς στη διάθεση του Ε.Σ.Υ.

Σε επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής, ο κ. Γιόγιακας αναφέρει: «Ανταποκρίνομαι στην πρόσκληση του Υπουργείου Υγείας και τίθεμαι ως καρδιολόγος στη διάθεση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και της 6ης Υ.ΠΕ. εθελοντικά και χωρίς αποζημίωση. Ενώνουμε τις δυνάμεις μας για τη στήριξη των ασθενών και των επαγγελματιών του Ε.Σ.Υ., που έχουν υπερβάλει εαυτούς. Τώρα, την ώρα της πιο μεγάλης μάχης που δοκιμάζει τις αντοχές τους στα όρια, μάς χρειάζονται περισσότερο παρά ποτέ».

Από την πλευρά του ο κ. Γιόγιακας, αναφέρει: «Δια της παρούσης και παρακινούμενος από τη χθεσινή δημόσια γνωστοποίηση συναδέλφων μου βουλευτών, σας γνωστοποιώ κι εγώ με τη σειρά μου ότι τίθεμαι στις υπηρεσίες του Εθνικού Συστήματος Υγείας, όπως άλλωστε το ίδιο είχα πράξει και στο πρώτο κύμα της πανδημίας και επίσης έχω πράξει και τώρα σε συνεργασία με την Κεντρική Κλινική Αθηνών, της οποίας το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό έθεσε εαυτόν στη διάθεση του Έθνους για την αντιμετώπιση της πανδημικής κρίσης.»

Μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό “Θέμα 104,6”, ο βουλευτής Δράμας της ΝΔ, Κώστας Μπλούχος, είπε σχετικά με την απόφασή του να ενταχθεί ξανά στο Ε.Σ.Υ. για τις ανάγκες αντιμετώπισης της πανδημίας: «Πρέπει όλοι να ανταποκριθούμε και να βοηθήσουμε, δέχονται πίεση τα νοσοκομεία». Καλώντας κι άλλους βουλευτές να πράξουν το ίδιο, είπε ότι οφείλουν να δραστηριοποιούνται σε εθελοντική βάση. Είναι δεδομένο ότι δεν είναι ανεξάντλητες οι δυνάμεις του Ε.Σ.Υ. προσθέτοντας ότι κάποιες φορές οι συνθήκες μας ξεπερνούν. «Πρέπει να βγούμε στον πόλεμο, κανένας δεν περισσεύει», σημείωσε.

Από το κυβερνών κόμμα, επίσης, έχει θέσει εαυτόν στην υπηρεσία του Εθνικού Συστήματος Υγείας, ο βουλευτής Λάρισας της ΝΔ, Χρήστος Κέλλας, με την ιδιότητα του αναισθησιολόγου-εντατικολόγου.

Με επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής, είχε ζητήσει εξάλλου, την απαλλαγή του από τα καθήκοντα του Στ΄ Αντιπροέδρου της Βουλής, ο βουλευτής Λάρισας του ΚΚΕ, Γιώργος Λαμπρούλης, ο οποίος είναι πνευμονολόγος.

Σημειώνεται, τέλος, ότι εδώ και αρκετό καιρό και ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Παύλος Πολάκης, έχει εκφράσει την πρόθεσή του να ενταχθεί στο Ε.Σ.Υ. στη “μάχη” ενάντια στην πανδημία με την ιδιότητα του γενικού χειρουργού-εντατικολόγου.