“The 2Night Show” με καλή παρέα, εξομολογήσεις και αποκαλύψεις την Τετάρτη (εικόνες)

Το “The 2Night Show” θα μας κρατήσει την καλύτερη συντροφιά. Ποιους υποδέχεται στο πλατό ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο «The 2Night Show» την Μαρία Πετεβή, από τις «Άγριες Μέλισσες». Η ταλαντούχα ηθοποιός μιλά για τη δεύτερη επιτυχημένη σεζόν της σειράς, καθώς και για την εξέλιξη του ρόλου της «Πηνελόπης». Ο Γρηγόρης της κάνει μια τρομερή αποκάλυψη για τον πρώην τηλεοπτικό σύζυγό της στον οποίο και τηλεφωνούν! Η Μαρία περιγραφει επίσης πώς βιώνει την αναγνωρισιμότητα και πώς αντιδράει όταν τη φωτογραφίζουν στον δρόμο καθώς και τα αρνητικά σχόλια που δέχεται στα social media για την αιμομικτική σχέση του Μελέτη με την Πηνελόπη.





Στην παρέα του «The 2Night Show» έρχεται και η Θεοδώρα Ρασέλ. Η πρώην παίκτρια του φετινού GNTM, που προκάλεσε πανικό με τις καυστικές της δηλώσεις, συναντά τον Γρηγόρη Αρναούτογλου. Το νεαρό μοντέλο μιλά για την εμπειρία της στο ριάλιτι, αποκαλύπτει τον πραγματικό λόγο που δήλωσε συμμετοχή και παραδέχεται πως κάποιες φορές υπήρξε υπερβολική μέσα στο παιχνίδι. Πόσο της έχει στοιχίσει η ειλικρίνεια στις σχέσεις της; Ποιος συμπαίκτης στεναχωρήθηκε με την αποχώρηση της και ποιον αποκαλεί «γύπα της καρδιάς της»; Τέλος, λικνίζεται και χορεύει τσιφτετέλι για τα μάτια του Γρηγόρη και μόνο!

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο «The 2Night Show» και τον ηθοποιό Αντώνη Καλομοιράκη, που πρωταγωνιστεί στο «Το Καφέ Της Χαράς». Πώς είναι η συνεργασία του με τον Χάρη Ρώμα και για ποιον λόγο νιώθει ευγνωμοσύνη; Τέλος, εξηγεί πόσο τον έχει βοηθήσει το παρουσιαστικό του, για τους ρόλους που του δίνουν.

Όλα αυτά, στο “The 2night Show” αύριο στις 23:30 το βράδυ στον ΑΝΤ1!

Συντελεστές:

Executive Producer: Αγλαΐα Λάτσιου

Σκηνοθέτης: Γιώργος Κικίδης

Αρχισυντάκτρια: Νάνσυ Αντωνίου

Οργάνωση Παραγωγής: Αντώνης Μάτσος

Διεύθυνση Παραγωγής: Σταμάτης Τσάκωνας