Κοινωνία

Αποζημίωση στην οικογένεια 25χρονου που σκοτώθηκε από αστυνομικά πυρά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο νεαρός υδραυλικός βρέθηκε ανάμεσα σε ανταλλαγή πυρών μεταξύ αστυνομικών και κακοποιών κάτι που στάθηκε μοιραίο για την ζωή του.

Tο ποσό των 410.000 ευρώ επιδίκασε το Διοικητικό Εφετείο της Αθήνας στους συγγενείς του 25χρονου υδραυλικού. ο οποίος έχασε τη ζωή του στον Βύρωνα το 2010, κατά την ανταλλαγή πυροβολισμών αστυνομικών με αλβανό δραπέτη από τις φυλακές της Λάρισας.

Εκείνη τη μέρα ο 25χρονος βρισκόταν έξω από μία αποθήκη υδραυλικών. Την ώρα που τακτοποιούσε τα εργαλεία του μέσα στο φορτηγό, σταμάτησε το αυτοκίνητο του δραπέτη, ο οποίος ήταν μαζί με έναν συνεργό του. Ο καταζητούμενος κι ο συνεργός του βγήκαν από το αυτοκίνητο κι αρχισαν να πυροβολούν κατά των αστυνομικών. Όταν ο 25χρονος επιχείρησε να μπει στην απέναντι πυλωτή, δέχθηκε εννέα σφαίρες, εκ των οποίων οι τέσσερις ήταν από όπλα αστυνομικών.





Οι συγγενείς του 25χρονου προσέφυγαν στη Δικαιοσύνη, ζητώντας αποζημίωση από το Ελληνικό Δημόσιο. Το Διοικητικό Εφετείο της Αθήνας επικύρωσε το ποσό των 410.000 ευρώ που επιδίκασε το πρωτόδικο δικαστήριο, απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με τους οποίους το ποσό ήταν υπερβολικό και ότι υπήρχε συνυπαιτιότητα κατά 95% του 25χρονου.